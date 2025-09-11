01獨家｜東壩的士禁令暫時煞停　的士業反對聲大料「減辣」再推

西貢萬宜水庫東壩每逢假日人多車多，政府上月向區議會透露考慮周末、公眾假期和黃金周，朝九晚六禁止的士駛入連接東壩的萬宜路。事隔一個月未有下文，原定周六（13日）便要實施。《香港01》早前報道政府諮詢的士業界時，遇到強烈反對，有人更批評政府「唔係諮詢，係知會」。



《香港01》最新獲悉，周六東壩的士禁令暫時煞停，繼續再觀察情況，考慮不同持分者意見再決定，預料「減辣」後才再推。政府發言人回覆表示正探討各種可行措施改善東壩交通，正分析收集到的意見，擬於十一黃金周期間邀請持份者一同到現場實地考察人流和交通情況。政府將在完成有關工作後，適時公布改善方案。



圖為2025年5月1日，大批旅客在東壩坐在兩旁路邊。(何頴賢攝)

原擬9.13起實施東壩的士禁令 周末、紅日及黃金周禁駛

通往東壩的西貢萬宜路大部份路段單線雙程行車，須獲得批准才可駛入，不過的士無須申請可進入。由於東壩成為本地和內地旅客郊遊熱點，人多車多，假日不時交通擠塞。運輸署及漁護署上月初向西貢區議會提出，9月13日起每逢周末、公眾假期及內地黃金周期間， 禁止的士於上午9時至下午6時駛入東壩一帶，非限制時間則可駛入。

圖為2025年5月1日，西貢東壩的士站有多輛的士埋站等客。(何頴賢攝)

當局解釋今年五一勞動節黃金周，有大量的士湧入西貢萬宜路，佔每日車輛總架次約60%至86%，令西貢萬宜路交通不勝負荷，造成安全隱患。

專線小巴9A號線可進入東壩。(資料圖片)

北潭涌巴士總站轉乘小巴9A號線入東壩

禁令實施後，如要前往東壩，可繼續選擇其他公共交通工具，包括巴士、小巴及的士前往北潭涌巴士總站，再轉乘專線小巴9A號線進入東壩，運輸署會監察乘客需求，加強9A號線小巴及相關專營巴士服務。

禁令遇業界炮轟 有人怒問「如果係『知會』就唔傾啦」

政府建議的禁令，兩天後便要實施，至今未有下文。《香港01》早前報道政府上月19日諮詢的士業界時，遇到強烈反對。當天，出席的政府部門代表包括漁護署高級郊野公園護理主任、漁護署高級地質公園主任、旅遊事務署經理，以及運輸署總運輸主任，向業界簡介禁令安排。

圖為2025年5月1日，西貢東壩的士站有多輛的士埋站等客。(何頴賢攝)

會上有約30名的士業界代表出席，涵蓋市區、新界的士的商會，當中包括「的士大王」的士車行車主協會主席鄭克和、本身是車行負責人的智慧出行聯合商會主席周國强、新界的士的代表之一無線電的士聯誼會主席黃羽庭、的士前線司機總會主席藍貴強等，歷時一個半小時。

圖為2025年5月1日，西貢東壩的士站有多輛的士埋站等客。(何頴賢攝)

禁令影響生意，有與會者透露當天群情洶湧，業界代表一面倒反對東壩的士禁令，大聲疾呼。據了解，會上有人憤怒反問政府代表，「你係咪『知會』先？如果係『知會』，就大家唔傾啦」；亦有業界質疑官員推出東壩的士禁令為了「擦鞋」。有人希望撤回禁令，提出東壩一帶有居民，「老人家坐輪椅點搭小巴？寵物點上小巴呢？」

漁護署代表解釋今次是正式諮詢業界，措施未落實，要與部門商討，再向局方匯報諮詢結果。

東壩的士禁令恐觸礁 原計劃長遠考慮旅遊巴往返口岸

東壩的士禁令的「如意算盤」是否打得響呢？據《香港01》了解東壩的士禁令目前仍未落實，政府擬再「傾吓先」，在業界強烈反對之下恐觸礁。知情人士透露，原本打算在東壩的士禁令實施後，收集車流等數據，日後不排除安排旅遊巴接送旅客來往東壩至皇崗口岸、深圳灣口岸、蓮塘/香園圍口岸。

林素蔚接受《香港01》訪問時說，如的士業界擔心扼殺生意，可考慮縮短原定假日朝九晚六的禁令時間（黃浩謙攝）

林素蔚：可考慮的士禁令減辣 朝九晚六改為四至七

一直關注東壩的士禁令的A4聯盟新界東南立法會議員林素蔚說，如的士業界擔心扼殺生意，可考慮縮短原定假日朝九晚六的禁令時間，改為下午4時至7時，因這段時間是塞車高峰期，只讓的士到達麥理浩徑一號涼亭，乘客便要下車，行入東壩大概要一個多小時，希望可以平衡各方需要。按她觀察，早上出發到東壩的人流並不集中，「有人八點、九點、十點後，幾百架車先後入去唔係問題」，最嚴重是下午4時起，一度有二三千人聚集東壩等回程。

她說，曾接獲動物保護團體反映，假日禁令可能妨礙餵流浪牛，亦有村民反映出入不便，相信縮短的士禁令時間後，可以平衡到他們的需要。她認為9月13日需要實施新措施，以有兩周演習時間，讓部門做好準備，應付十一黃金周。

的士小巴商總會會長周國强。（資料圖片）

周國强：願加派的士接客清人潮 稱禁令「斬腳趾避沙蟲」

的士小巴商總會會長周國强說，過去一個多月曾配合當局加派的士司機到東壩，三次試行分流措施，涉及加派幾十至一百輛車，形容雙方都感覺良好。他說，的士業界願意配合政府加派車輛載走乘客，仿傚機場、郵輪碼頭做法。

坪石邨入去（東壩）都百幾蚊，唔係下下講錢，百幾蚊路程接個客，人心肉做，有誘因就最好啦。畀時間我哋，一定願意做，當然派油券就更完美啦。 周國强

周國强認為，東壩的士禁令措施是「斬腳趾避沙蟲」，應該要考慮其他方法，如針對「黑的」停車多時揀客妨礙人流散去，可以在相關位置安裝24小時錄影設備，「見到呢個上完又落車，可能會告你哋拒載」，才是業界願意見到的針對性措施。

圖為2025年5月1日，有旅客站上石堆擺甫士拍照打卡。(何頴賢攝)

9.13推東壩的士禁令？ 政府：適時公布優化方案

《香港01》向政府查詢，本來擬9月13日起實施的東壩的士禁令會否如期實行，政府發言人回覆表示為確保郊野公園的可持續綠色旅遊發展及優質遊客體驗，政府正探討各種可行措施，改善西貢東郊野公園管理及萬宜水庫東壩的交通安排。

發言人指，有關部門在8月中諮詢了西貢區議會、交通業界及相關地區人士的意見。政府正分析收集到的意見，並擬於內地國慶黃金周期間邀請持份者，一同到現場實地考察人流和交通情況。政府將在完成有關工作後，適時公布改善方案。