東岸板道玻璃觀景台受歡迎　人龍數百人　目擊者：外傭都嚟晒排隊

北角東岸板道（東段）周一（12月29日）起開放予公眾使用，標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通。該段開放後十分受歡迎，尤其體驗式玻璃觀景台，吸引不少人想一嚐踏在維港上感覺。由於限制進入人數，今日（1月1日）元旦排起長長人龍，料有數百人，當中很多是外傭，有目擊者形容「應該香港大部份外傭都嚟晒排隊」。



今日前往東岸板道（東段）出現長長人龍等進入體驗式玻璃觀景台。（Threads @angelatcs）

圖輯：東岸板道（東段）



體驗式玻璃觀景台限40人同場 若多人輪候限逗留5分鐘

位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。剛開通的東段連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」。東段其中一個最矚目的景點是體驗式玻璃觀景台，可讓遊人感受腳下的維港。走上觀景台前需先穿上由工作人員提供的鞋套，進場人士若超40人要分批進入，每批人有5分鐘體驗時間。

周一早上10時許，不少市民來到新開放的東岸板道東段，體驗玻璃觀景台。（梁鵬威攝）

今日現場十分多人，玻璃觀景台亦排起長長人龍，當中很多是外傭。有目擊者形容「應該香港大部份外傭都嚟晒排隊，條龍長到見到唔到龍尾」。

東段玻璃觀景台旁有告示版，列有使用守則。（董素琛攝）

北角東岸板道東段玻璃觀景台守則列六要、五不要

應做事項

・遵守指示： 請務必遵守使用守則及工作人員的指示。可能有時間和人數限制。

・穿戴鞋套： 在入口處穿上鞋套，使用後於出口歸還。

・注意周圍： 時刻注意玻璃表面及周遭環境。

・小心慢行並照顧同行兒童： 為安全起見，時刻保持緩慢穩定的步伐。

・抱好寵物： 請將寵物放於寵物推車或袋中，或手抱，以保持地板清潔乾爽。

・聯絡工作人員： 若發現玻璃表面濕滑，請立即通知工作人員。



禁止行為

・濕滑時請勿使用： 若玻璃表面濕滑，請勿在上面行走。

・禁止飲食： 保持地板清潔乾爽。

・禁止奔跑、跳躍或推擠： 避免任何可能導致滑倒、絆倒或摔倒的行為。

・特定身體狀況者不建議進入： 有心臟疾病或懼高者不建議進入，因為玻璃地板為透明設計。

・避免穿著裙裝： 由於玻璃地板高度反光及透明，建議避免穿著裙裝。

