東岸板道｜13公里海濱貫通　跑友西灣河跑至中環：唔使再跑出馬路

東岸板道東段今（29日）起開放予公眾使用，由堅尼地城至筲箕灣全長13公里的港島海濱正式貫通，吸引不少跑步愛好者來跑步。有人指東段開通後會較方便，「唔使再跑出面馬路」，又認為該處景觀較位於深圳灣的公園更好。有主人攜愛犬來到散步，指東段通道較西段闊，「狗狗行嘅時候都舒服啲。」



有市民在東岸板道東段跑步。（梁鵬威攝）

今早10時許，有市民來到剛開放的東岸板道東段，部分人身穿運動服跑步。東段設有寵物友善區，亦有狗主帶同愛犬來散步。

黎先生認為，認為東段的景觀較位於深圳灣的公園更好，交通亦較方便。（楊凱力攝）

跑手大讚沿路海景優美

西灣河居民黎先生打算從西灣河經東岸板道跑步到中環，後再跑步折返。他指東段開放後會較方便，「唔使再跑出面馬路」，跑步時亦可看到海景，對此感到滿意。他又認為東段的景觀較位於深圳灣的公園更好，交通亦較方便，「中環地鐵站行返出去就係。」

洪小姐認為東段通道較舊段闊。（楊凱力攝）

跑手：新路段10分滿分！

居於北角的洪小姐從北角匯位置起跑，經東段跑約兩公里，耗時約20分鐘。她認為，新開通的東段「好靚好闊」，又指「吹住海風好舒服」。她說西段路面較窄，笑言日後會每天到東段跑步。她又指，若以10分滿分來計，會給予東段滿分10分。

盧小姐認為東段通道廣闊，「狗狗行嘅時候都舒服啲」。（楊凱力攝）

家住北角的盧小姐攜愛犬散步，從經東段北角匯走到接近廉政公署位置再折返。她認為東段的路較西段闊，「就算新開多人嘅時候，個通道都闊啲，狗狗行嘅時候都舒服啲」。 她打算先帶愛犬回家用膳，然後再走完整段東岸板道，並指日後「會經常行㗎啦應該」。