宏福苑火災｜法援署設專責組處理申請　司法機構加快發死亡證明

大埔宏福苑五級火，法援署成立特別專責組，協助居民及其他受影響人士按法例要求申請法律援助，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。法援署指，將透過「一戶一社工」發放法援相關資訊，並會申請程序，以及調配人手加快處理申請。



此外，​司法機構亦將豁免與事故罹難者相關的遺產承辦事宜的表列費用，並就個別個案的具體情況考慮寬減其他法庭服務的費用。​司法機構亦會優先和加快處理與死因裁判相關的事宜，包括簽發「死亡事實證明書」。



▼11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



法援署指，已與社會福利署協調，透過「一戶一社工」發放法援相關資訊，例如法援涵蓋範圍、申請程序和所需資料、申請資格等，並協助居民及其他受影響人士申請法援；署方會簡化申請程序，並調配人手加快處理申請，讓合資格的居民及其他受影響人士盡早獲得法援。

法援署會舉辦講座，向居民及其他受影響人士詳細講解申請法援的相關事宜，安排人員現場提供適切協助，並設立服務專線（電話：2867 4516 或 2399 2277），解答居民及其他受影響人士法援的疑難。

署方指，考慮到居民及其他受影響人士的負擔和需要，會在他們獲批法援後，安排合適的法律代表處理訴訟，期間亦會與居民及其他受影響人士保持溝通，以確保他們的權益獲充分保障。

司法機構亦宣佈，將立一個由高等法院首席法官領導的專責工作小組，成員包括相關法院領導和專項法官，在不損害司法公正的前提下，確保各級法院迅速和優先處理與事故有關的法律程序。

此外，司法機構亦會成立由支援人員組成的專責隊伍，處理與事故罹難者相關的遺產承辦事宜，並向受影響家庭提供與遺產承辦相關事宜的必要資訊。司法機構已設立電話專線2840 1683，解答與事故有關的遺產承辦及其他與事故相關事宜的查詢。

司法機構將豁免與事故罹難者相關的遺產承辦事宜的表列費用。法院將根據適用的費用規則，就個別個案的具體情況考慮寬減其他法庭服務的費用；及優先和加快處理與死因裁判相關的事宜，包括簽發「死亡事實證明書」。