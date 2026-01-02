大維修涉貪｜觀塘合和大廈業主感無奈　冀政府加強掃蕩及做好監管

廉政公署今日（2日）公布在上星期採取執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，先後拘捕21人，包括貪污團夥骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。廉署指，涉案人在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，據悉涉及翠屏北邨及合和大廈。



有合和大廈業主透露，大廈早在約20年前的大維修，已疑有貪污或圍標情況，但當時「攞唔到證據」；至於今次大維修是經市建局「招標妥」招標，亦獲「樓宇更新大行動2.0」資助，過程中不覺有明顯問題，對於最終亦在工程中發現有人貪污感到無奈，亦擔心將來香港舊樓愈來愈多，「基本上就大把油水可以攞」，關注政府會否大力掃蕩及做好相關監管。



觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人。大廈業主李先生指香港將來會有更多舊樓要維修，關注政府日後會否大力掃蕩貪污及做好監管。（梁偉權攝）

合和大廈低層單位業主李先生已入住逾30年，一向有參加業主大會，他就今次大維修已支付逾9萬元費用。他與一名不願出鏡的前居民表示，大廈約20年前亦曾進行大維修，當時居民亦發現疑有貪污或圍標問題，但未能掌握證據，李又指當時連大廈的「師奶」居民，都比當時的承建商對工程監工得更緊，最終工程「叫做未爛尾之餘層樓仲未冧囉」。

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，消息指其中一個涉及屋苑是合和大廈。（梁偉權攝）

其後在2018至19年左右，大廈亦接獲強制驗樓等相關命令，但當時未有取得當局資助，維修最終亦因新冠疫情而未有進行。來到今次大維修，居民獲得「樓宇更新大行動2.0」資助，並經市建局「招標妥」招標。

李先生形容招標過程「正常」，惟有業主發現其中一間入標的工程公司牽涉官司，向市建局查詢時，局方卻未能答覆。業主考慮各間公司提出的工程價錢、公司往績如有否涉及「爛尾」工程，加上經業主投票、包括李先生形容為「舊樓就百分之一千億都係多」的授權票後，「少數服從多數」決定負責今次工程的承建商「達興」。

觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人，包括包括貪污團夥骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。（梁偉權攝）

李先生表示，合和大廈在去年（2025年）3月開始搭棚圍網，原本在去年底應可完成工程及拆棚，但因政府較早時要求所有正在進行大維修的大廈拆除圍網而有延誤。不過他指出，承建商已完成很多方面的維修，包括外牆漆油、污水渠及糞渠等工程，原本亦包含在維修項目中的食水管更換工程則尚未完成。

至於會否擔心今次大維修「爛尾」，李先生說「爛尾都冇辦法㗎喇」，亦認為業主「無得有怨言」，因為若大廈接到當局命令，便要維修，「爭在你肯唔肯、畀唔畀到錢出嚟」。

觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人。根據大廈公告板張貼的告示，今次大維修工程承建商為達興建築有限公司。工程由2025年3月26日開展，預計歷時230天，原訂在2025年11月10日完成。（梁偉權攝）

大維修工程經「招標妥」招標仍涉貪 業主感無奈

對於廉政公署指上周就大維修進行的拘捕行動中，有被捕人有黑幫背景，李先生稱以他所知，不覺合和大廈有黑社會存在。他對大維修工程經「招標妥」招標後仍捲入貪污，感到無奈，指合和大廈的樓齡已接近60年，而香港將來亦會有愈來愈多舊樓需要維修，「基本上就大把油水可以攞嘅」，故他關注政府「肯唔肯去真係大力去掃蕩同埋做好晒所有嘅嘢（監管）」。

李先生在言談間提及，合和大廈的業主立案法團主席，是有一間持有大廈業權的有限公司授權出任，指既然這情況是法例容許便「無辦法」，但最場要是主席在法團做事要合宜、合法、合情、合理。

觀塘合和大廈大維修被揭發涉及貪污，廉政公署拘捕21人。大廈公告板貼有與大維修有關的通告。（梁偉權攝）

業主分3期支付逾8萬元 招標過程不覺有異

同樣居於合和大廈、會與丈夫一同出席業主會議的許太則表示，大廈設有業主群組，她認為業主立案法團主席過往做事及溝通「無問題」，曾有業主就維修等問題有疑問，主席亦答得到，認為他算是可靠。

許太一家就今次大維修，已分3期支付共8萬多元費用。她指大廈大維修的每個項目都經投票決定是否進行，招標過程亦不覺有問題。對於大廈大維修捲入貪污，她說：「其實我覺得收受利益呢，點都可能會有啲嘅，好多都會有嘅，只不過睇吓佢收完之後做唔做嘢，即係譬如嗰間公司靠唔靠得住，如果間公司佢係好想做嗰單工程，佢可能會畀多少着數人嘅，但係呢唔代表佢係唔做嘢嘅，我自己覺得係咁。」