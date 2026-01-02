停電｜機電署調查揭中電八成事故外在因素引致　提43項改善建議

鑑於2024上半年中華電力發生多宗電力事故，環境及生態局要求機電工程署全面檢視中電的供電系統。環境局今日（2日）公布，機電署共提出5個行動目標，制定11個行動策略及43項改善建議，以減少發生供應中斷和電壓驟降的事故，減低對市民的影響及加快恢復供電等。



報告顯示，中電供電系統2024年上半年發生9宗主要事故，當中4宗涉及電力供應中斷，其中6月12日黃大仙大停電逾4小時，影響逾2,000名客戶。而事故數據分析指，中電約八成中高壓電網事故由外在因素引致。



民建聯前立法會議員劉國勳、新社聯立法會議員譚鎮國表示，僅一宗高壓電網事故已對市民造成龐大的影響及損失，認為中電設更嚴謹的機制。另外北部都會區發展規模大，他們建議中電考慮在地下鋪設電纜的可能性，以降低外力影響的風險。



▼2024年1月7日 中電青衣長安邨安湄樓停電1.5小時▼



+ 11

機電署完成中電電力供應系統檢視結果報告

環境局今日（2日）公布，在本地專家學者組成的檢視中電供電系統督導小組監督下，機電署已完成檢視工作，並向當局提交報告，全面分析中電由2021年至2024年6月期間，發生所有電力供應中斷和電壓驟降事故的成因，提出5個行動目標，制定11個行動策略及43項改善建議。

環境局表示，與機電署密切監察中電執行檢視報告所作的建議，特別是促進中電建立更積極的維修保養文化，務求進一步提高中電供電系統的穩定性和可靠度，減低未來發生電力事故的機會和影響。

▼2024年1月1日 青衣中電變電站冒白煙▼



+ 5

中電2025年開展改善措施 全年大型停電事故按年減半

在機電署的督促下，在檢視工作進行期間，中電已開展部分改善措施，包括利用智能管理系統Grid-V偵測供電設備附近環境的危害、加裝避雷裝置，以及在較關鍵的變電站加裝防水閘或防洪設備。

最終中電2025年影響逾2,000戶的大型停電事故減少，宗數按年減半，早前超強颱風樺加沙和颱風韋帕襲港並懸掛十號颶風信號期間，仍大致維持正常的電力供應。

▼2024年6月12日 黃大仙區停電情況▼



+ 3

承諾22分鐘內安排維修團隊到場檢查停電

2025年12月18日下午九龍城區發生停電事故後，中電啟動電網互聯線路調配備用電力，並遙距操作，在4分鐘內為超過七成受影響客戶恢復供電，實證報告建議「增加市區配電網互聯線路」能有效減少事故對用戶的影響範圍和時間。

中電亦按照新訂立的服務承諾，在22分鐘內安排維修團隊到達現場檢查停電。

▼2024年6月12日 黃大仙區停電情況▼



+ 1

2024年上半年發生9宗主要事故 4宗涉及電力供應中斷

報告顯示，中電供電系統在2024年上半年發生9宗主要事故，成因包括設備故障、操作錯誤、外來環境干擾、第三方干擾及極端天氣等。當中4宗事故涉及電力供應中斷，分別位於黃大仙、青衣、元朗及上水。其中6月12日黃大仙大停電逾4小時，影響逾2,000名客戶。

事故數據分析指，中電約八成中高壓電網事故由外在因素引致，認為中電未能全面防範遭第三方破壞系統，也未能全面及時偵測已損毀的電纜或部件。另外由2021年至2024年上半年，共有4宗事故涉及中電人員操作錯誤。

中電及港燈料將公布2026年電費價格。（資料圖片／梁鵬威攝）

中電按政府要求訂立時間表 須落實五大行動目標

環境局指，為督促中電全面有序落實報告的建議，進一步改善供電系統的穩定性和可靠度，中電按政府要求訂立相應的行動計劃時間表。報告共5個行動目標及其建議內容主要包括︰

（一）減少發生電力供應中斷和電壓驟降事故

．加快推動設備維修保養數碼化；

．對高風險的地下線路進行測試；

．與掘路工程承辦商積極協作及跟進；

．改善發電廠的避雷系統。



（二）減低電力供應中斷和電壓驟降對客戶的影響

．增加市區配電網互聯線路，以強化配電網絡互作備用的能力；

．與主要公共服務提供者共同制定聯合危機應對演練計劃；及

．加強與物業管理公司進行事故應對演習。



（三）在電力事故後加快恢復供電

．改善事故處理及恢復供電工作流程；

．增加使用臨時電源供電的靈活性和改善應用流動發電機的標準作業程序。



（四）善用創新科技進行維修保養和監測設備的健康狀況

．擴展智能管理系統Grid-V的應用；

．透過人工智能鏡頭監察建築地盤，減低輸配電纜遭第三方損壞的機會；

．透過智能電錶基礎建設的數據分析減少低壓電力事故。



（五）全方位推動更積極的維修保養文化

．研究對採購物料制訂獨立抽樣測試的機制，加強質量管理；

．與承辦商建立全面的溝通渠道，加強合約管理。



民建聯前立法會議員劉國勳。（資料圖片／盧翊銘攝）

新社聯立法會議員譚鎮國。（資料圖片／鄭子峰攝）

北部都會區發展規模大 劉國勳及譚鎮國籲中電鋪設地下電纜

民建聯前立法會議員劉國勳、新社聯立法會議員譚鎮國表示，督導小組今日公開的報告指，近八成中高壓電網事故由外在因素引致，包括第三方干擾、環境干擾及極端天氣影響。他們認為中電應進一步採取措施，降低相關外在因素風險，提升供電系統的穩定性。

他們強調，雖然報告顯示中電在各方面的表現，整體上與國際標準及同業基準一致，2024年的供電可靠度也達99.999%，惟一宗高壓電網事故已對市民造成龐大的影響及損失，中電有必要採取更多措施，例如設更嚴謹的機制，防止第三方工程等因素干擾電纜。

他們又指，北部都會區將有不同產業進駐，發展規模大，建議中電應提升基建水平，考慮在地下鋪設電纜的可能性，以降低外力影響的風險，同時設立保障機制，預防及跟進中電的地底電纜，免受其他機構地下工程的影響。