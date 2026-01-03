流感｜夏季至今錄25宗兒童嚴重個案涉3人亡　天氣轉冷或增活躍度

衞生署衞生防護中心今日（3日）表示，季節性流感活躍程度在過去兩星期逐步回落至貼近基線水平，顯示自去年9月初開始的夏季流感季節有機會於未來一至兩周完結。中心又指，冬季流感季節尚未開始，但隨着天氣在今年首季逐漸寒冷，流感活躍程度可能會再度上升，而流行病毒株不排除會發生改變，呼籲市民盡快接種季節性流感疫苗。



醫務衞生局2025年9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗，呼籲市民盡早接種。(資料圖片／鄭子峰攝）

流感10月中下旬達最高水平後回落 現貼近基線水平

中心表示，今次的季節性流感季節流行的主要病毒為甲型（H3）流感病毒，本港自去年9月初踏入夏季流感季節，季節性流感活躍程度於去年10月中下旬達到最高水平後開始輾轉回落。最新的監測數據顯示，上周的呼吸道樣本中季節性流感病毒陽性百分比，由前兩周的7.81%和6.17%下降至4.97%，而基線水平為4.94%。

上周錄4宗學校爆流感個案 中心下周評估夏季流感是否已完結

學校流感爆發方面，自去年9月新學年開學首周的15宗，曾大幅上升至10月中的170宗，其後逐漸下降至11月中的43宗。去年12月初稍為反彈至71宗後，過去數周已逐步下降，由每周30多宗下降至上周只有4宗。中心會繼續密切監察本地數據，若相關指標持續下降至低於基線水平，中心下周將評估是次夏季流感季節是否已經完結。

2025年9月15日，盧寵茂率領官員到西灣河普通科門診診所率先接種流感疫苗。(資料圖片／鄭子峰攝)

夏季流感季節錄25宗兒童流感嚴重個案

與季節性流感相關的嚴重或死亡個案和以往一樣，主要影響「一老一幼」。截至1月1日，今個夏季流感季節錄得25宗涉及兒童流感的嚴重個案，包括3宗死亡個案，涉及的兒童年齡介乎6個月至17歲。當中，八成個案沒有接種季節性流感疫苗，其中一人病發前4天才接種疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護力，所以該病例未能受到疫苗保護，並且被視為未接種疫苗。

中心在同期共錄得502宗成人嚴重流感個案，當中包括339宗死亡個案。在已掌握臨床資料的成人死亡個案中，超過八成有慢性疾病。

徐樂堅：6個月至未滿兩歲幼兒接種率處於較低水平

中心總監徐樂堅表示，6個月至未滿兩歲的幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，只有約22%。他呼籲市民接種季節性流感疫苗，特別是孕婦、長者、兒童及長期病患者等高危人士，以減低重症和死亡的風險。