流感｜港大醫學院：港人對變種「K亞分支」抗體不足　宜快打疫苗

北半球近期的流感活動持續上升，今年的流感季主要由一個新發現的甲型流感H3N2分支（稱為K亞分支）所引起。香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院微生物學系及內科學系領導的研究團隊發現，大部份醫院病人的血清中針對該亞分支的中和抗體水平較低，甚至無法檢測，情況令人擔憂，建議市民盡早接種流感疫苗。



港大醫學院進行病毒基因及抗體監測，發現本港大部分市民對「K 亞分支」病毒的中和抗體水平不足，呼籲儘早接種疫苗。 圖為港大醫學院傳染病科主管孔繁毅（左）及微生物學系系主任杜啟泓（右）。（港大醫學院圖片）

僅18%受測者具可檢測的中和抗體

中和抗體水平與保護作用相關，港大醫學院臨床醫學學院的微生物學系系主任兼臨床教授杜啟泓，及內科學系講座教授兼傳染病科主管孔繁毅的團隊，從本港公立醫院收集樣本進行病毒基因及抗體監測，以評估H3N2的整體免疫水平。

研究團隊分析了今年11月收集的277份血清樣本，結果顯示52%受測者對早前流行的J.2.2亞分支具有可檢測的中和抗體，且27%的滴度達40或以上，可見其免疫水平屬較高水平；然而，僅有18%對新出現的K亞分支具有可檢測的中和抗體，且只有0.7%受測者對K亞分支的免疫水平達到同樣水平。

籲出現病徵後盡快求醫

孔繁毅教授表示，研究結果反映香港社區對「K亞分支」病毒株的免疫屏障不足，並顯著低於對早前流行的J.2.2亞分支。為減低嚴重感染的風險，研究團隊建議市民接種季節性流感疫苗，及早進行快速抗原測試，以及在出現病徵後盡快求醫。

杜啟泓教授表示，今次數據研究對於市民應付甲型流感有警示作用。面對甲型流感病毒的個案增加，變異病毒株出現，有必要加強提醒市民，接種疫苗對預防感染的重要性。