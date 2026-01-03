一億六合彩金多寶｜中環士丹利街投注站排長龍　市民花$200買彩票

【六合彩／新年金多寶／一億六合彩】六合彩新年金多寶攪珠結果今日（3日）晚上9時半出爐，馬會估計幸運兒若10元一注獨中，可得1億元巨額橫財。截至傍晚6時，投注額約1.87億元（$186,786,422）。



中環士丹利街投注站傍晚大排長龍，目測地面有約80人排隊，延伸至德己立街世紀廣場，馬會職員需舉起「龍尾」指示牌維持秩序，全程需等待約半小時，更有市民計劃花200元買10注彩票。下文附最幸運號碼名單。



六合彩新年金多寶2026年1月3日攪珠，中環士丹利街投注站大排長龍，人龍更延伸至一街之隔的德己立街世紀廣場。（陳浩然攝）

中環士丹利街投注站外約80人排隊 職員需舉「龍尾」牌

中環士丹利街投注站今日傍晚大排長龍，人龍更延伸至一街之隔的德己立街世紀廣場，目測地面入口至隊尾有約80人排隊，馬會職員需舉起「龍尾」指示牌維持秩序。

胡先生計劃花200元買10注彩票。（陳浩然攝）

有市民花200元買10注彩票︰中咗先打算

為了獲得巨額橫財，不少市民都希望以「刀仔鋸大樹」，花錢購買彩票，當中胡先生準備花200元買10注彩票，惟排隊10分鐘仍未能進入投注站。被問到一旦中頭獎有何大計，他則笑說︰「中咗先打算啦。」

傍晚買彩票全程需等待約半小時

另有市民得知六合彩頭獎高達一億元後，立即趕往現場排隊。最終他全程等待約半小時，才成功花費100多元購買彩票。

翻查資料，中環士丹利街投注站排在十大幸運投注站的第一位，截至2025年6月30日，已售出頭獎彩票47次。至於屯門市廣場賽馬會投注站緊隨其後，售出頭獎彩票45次。

▼2025年11月4日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



+ 3

新年金多寶／2025年金多寶最幸運號碼一覽

此外，馬會日前發布貼士指，新年金多寶自2013年舉辦以來共攪珠12次，最幸運號碼為「46」已攪出5次；「8」及「32」排第二，分別攪出4次。

若回顧2025年10次金多寶攪珠，最幸運號碼則是「19」，全年攪出5次，即可謂「逢二進一」；至於「22」及「45」排第二，分別攪出4次。