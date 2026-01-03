$1億六合彩新年金多寶今有結果　10大幸運投注站、最常見號碼即看

六合彩新年金多寶2026今晚（3日）有六合彩結果，六合彩新年金多寶攪珠，將設7,500萬元金多寶，馬會預計10元一注獨中，幸運兒有機會得到一億元彩金。至今早9時30分，新年金多寶總投注額已突破1.3億元。馬會資料顯示，新年金多寶自2013年舉辦以來共舉行了12次，當中一個號碼開出了5次，而回顧去年10次金多寶攪珠，有個號碼「逢二進一」，開出了5次。六合彩新年金多寶2026資訊，一文看清。



六合彩新年金多寶2026｜邊個投注站賣出最多頭獎飛？

截至2025年6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站。（馬會網頁圖片）

截至2025年6月30日累計售出頭獎彩票的十大幸運投注站：

1.中環士丹利街賽馬會投注站

地址：中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖

頭獎次數: 47

2.屯門市廣場賽馬會投注站

地址：屯門市廣場第三期地段277號地下

頭獎次數: 45

3.荃灣青山道賽馬會投注站

地址：青山公路 – 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖

頭獎次數: 41

4.尖沙咀漢口道賽馬會投注站

地址：尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下

頭獎次數: 41

5.上環干諾道西賽馬會投注站

地址：上環干諾道西3號億利商業大廈地下D – F及G1舖

頭獎次數: 40

6.觀塘廣場賽馬會投注站

地址：觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖

頭獎次數: 37

7.九龍灣德福賽馬會投注站

地址：九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖

頭獎次數: 35

8.大埔廣場賽馬會投注站

地址：安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖

頭獎次數: 35

9.上水石湖墟賽馬會投注站

地址：上水石湖墟新豐路134-140A號A地下

頭獎次數:35

10.大埔廣褔道賽馬會投注站

地址：廣褔道158-172號大埔商業大廈地下

頭獎次數: 30

2002年7月4日至2025年12月28日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

六合彩攪出次數最多號碼是幾號？

截至12月28日晚攪珠，合共49個號碼中，仍只有3個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現513次；排第二是508次的49號；排第三位是503次的24號；排第四位及第五位為22號及13號，分別攪出496次及492次。

六合彩攪出次數最少號碼是幾號？

最冷門號碼以19號攪出432次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出441次的23號；25號以開出442次排尾四；5號及43號同攪出446次，排尾五；47號為第七個攪出少於450次的號碼，尚欠一次。

大冷門19號今年在一半金多寶攪珠都開出

馬會表示，在12次新年金多寶攪珠中，最旺為開出五次的46號，其次為8號及32號，各攪出過四次，都不是累計次數最大的五大熱門，三個號碼依次累計攪出453次、467次和476次。

今年10次金多寶攪珠中，最旺竟是累計最冷門的19號，共開出了五次，即一半；而22號及45號則攪出了四次，當中22號屬偏熱號碼，累計攪出496次，而45號則開出了464次。

新年金多寶攪出次數最多號碼是幾號？

新年金多寶自2013年舉辦以來，至今共舉行了12次。馬會統計顯示，當中「46」號開出了5次，次數最多，其次為「8」號及「32」號，各攪出過4次。

2025年金多寶攪出次數最多號碼是幾號？

回顧2025年的10次金多寶攪珠，「19」號開出了5次，「22」號及「45」號則被攪出了4次。