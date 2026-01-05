宏福苑大火｜婦人捨身救五命亡　家屬辦告別禮　夫：希望佢會滿意

宏福苑火災期間，住在宏泰閣17樓的葉太太逃生時，逐家逐戶拍門叫鄰居走火警，救回四人一狗的性命，最終錯失逃生時機而遇難。家屬近日在非牟利善終機構「毋忘愛」協助下，為葉太太舉行一場告別禮。葉先生今日（5日）表示，按照妻子生前意願，選用了簡單而安靜的告別儀式，「希望佢會滿意我嘅安排」。



非牟利機構「毋忘愛」為救五命英雄葉太準備了一場告別禮。（葉先生facebook圖片）

按葉太太生前意願選用簡單告別儀式

死者丈夫葉先生今早在facebook發文，指非牟利機構「毋忘愛」為亡妻準備一場告別禮。他感謝各人出席，相信妻子會感受到各人的關懷愛護。他按照妻子生前意願，選用簡單而安靜的告別儀式，「希望佢會滿意我嘅安排」。

「毋忘愛」則指，能陪伴葉先生及家人為葉太處理人生最後一件大事，感到非常光榮。他們亦表示，葉太的愛與無私精神，將永遠留存在香港人的心中。

葉太犧牲自己救五命 葉生：相信佢係無悔嘅

葉先生12月初facebook群組發文，妻子遺體在家中尋獲。他引述逃生的街坊指妻子在接獲逃生通知時，並未立即離開，而是在17樓逐家逐戶拍門，提醒鄰居離開，卻因而錯失了逃生時機。婦人最後逃回家中，惟最終罹難。他直言：「佢用自己條命，換取四人一狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺嗰一刻嘅決定，佢係無悔嘅。」

葉先生12月1日在Facebook的大埔居民群組發文，指已在家中尋獲妻子遺體。（Facebook @大埔人大埔谷）

葉先生曾發文悼亡妻：你是我刻入心底的地老天荒

冬至的前一日（12月20日），葉先生曾發文悼念妻子，又製作一條影片，裏面滿載兩人的生活相片。葉先生提到自己「想看淡紅塵，淚水卻獨自徘徊」，「萬千繁華中，我只想把你留住」，更直言「你是我刻入心底的地老天荒」。

冬至的前一日（12月20日），葉先生發文悼念妻子。（Facebook @大埔人大埔谷）

紅塵裏，落花處，把你獨念，你是我刻入心底的地老天荒。 宏福苑居民葉先生

葉先生上載了一段短片悼亡妻，內有大量葉太的生活照。（短片截圖）

