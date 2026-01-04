宏福苑大火｜消防特刊悼殉職何偉豪　未婚妻公開轉投消防員原因

大埔宏福苑大火至今造成至少161人死亡，當中包括在救援行動中殉職的37歲消防員何偉豪。消防處刊物《守護同行》昨日（3日）出版特刊悼念何偉豪，讚揚他是「忠勇楷模」，展現超凡勇氣和捨身為民的高尚情操。



特刊記錄了何偉豪當日的行動及其在消防的工作等，在同事記憶中他認真拼搏、樂於助人。在家人寫給他的信中，其未婚妻Kiki形容他是最善良、最單純的人，成為他的未婚妻是一生的光榮，又透露他十年前由警察轉職消防，曾堅定地解釋因為「想直接幫到市民」；其哥哥及弟弟則承諾會照顧好父母，「我哋來生再做兄弟」。



特刊亦展示了他與同袍的合照、隊友所寫的留言，有同袍向獲追授隊目的何偉豪說「升職快樂」，要求對方「更更請下午茶」，亦有同事著偉豪「上面睇住我哋呀！」，不捨之情，溢於言表。



因為我想直接幫到市民。 殉職消防隊目何偉豪10年前答未婚妻Kiki轉職原因

消防處刊物《守護同行》昨日（3日）出版特刊，悼念宏福苑大火殉職消防員何偉豪。

宏福苑五級火，殉職消防員何偉豪。（消防處提供）

消防員何偉豪（右）不幸在大埔宏福苑五級火中殉職離世。（Threads）

同事盛讚何偉豪：認真拼搏、樂於助人

消防處刊物《守護同行》昨日出版特刊，以「蹈火忘生昭氣節 丹心垂範勵同儔」為主題，悼念宏福苑大火殉職消防員何偉豪。特刊記錄了何偉豪當日的行動指，稱儘管面對極端環境，何偉豪仍奮力救援，讚揚他是「忠勇楷模」，展現超凡勇氣和捨身為民的高尚情操。

特刊亦記錄了何偉豪生前在消防的工作，稱何於消防處服務逾九年期間，工作表現卓越，在同事記憶中他認真拼搏、樂於助人。特刊提到，何曾多次參與滅火及救援行動，充分展現出專業能幹、盡忠職守的精神。

消防處處長楊恩健亦有留言，向其家人致深切慰問，稱何「以寶貴生命踐行消防使命；以光輝事蹟樹立英勇典範，全體同袍必將永誌於心。」

特刊刊出三篇由何偉豪家人寫給他的信。（消防處網頁截圖）

何偉豪10前答未婚妻轉職原因：因為我想直接幫到市民

特刊亦刊出三篇由何偉豪家人寫給他的信，其未婚妻Kiki憶述十年前何偉豪曾堅定地向她解釋由警察轉投消防的原因，「因為我想直接幫到市民」，又提到何一直視消防員為夢想， 不時分享工作趣事，又會因考到新消防車車牌而滿臉自豪。Kik形容他是最善良、最單純的人。

能夠成為偉豪嘅未婚妻，係我一生嘅光榮。 何偉豪未婚妻Kiki

何偉豪胞弟：我哋來生再做兄弟

其兄則形容何偉豪「愛護家人，率性待友，奈何天不假年」，稱以對方為榮，又承諾會照顧好父母及弟弟。其弟弟則表示，「有你呢個阿哥我都好開心」，指對方在成長路長照顧自己很多，祝願對方早日安息，「我哋來生再做兄弟」。

特刊最後部分展示了何偉豪所寫的留言，有同袍著偉豪「上面睇住我哋呀！」。（消防處網頁截圖）

同袍留言：「威豪」更更請下午茶 唔該上面睇住我哋呀！

特刊最後部分亦展示了何偉豪與同袍的合照、隊友所寫的留言，以及市民的感謝卡。有同袍稱獲追授消防隊目的何偉豪作「豪沙展」、「威豪」，讚對方「你係最威嘅消防啦而家」，又有人要求對方「更更請下午茶唔該，$500走唔甩」；亦有同袍著偉豪「上面睇住我哋呀！」、「之後去車睇住細佬」，不捨之情，溢於言表。

▼《守護同行》特刊▼



▼2025年12月19日，何偉豪出殯，消防處舉行最高榮譽喪禮▼


