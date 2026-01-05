馬會馬術教練涉酒店房內藏「偉哥」及冰毒　缺席聆訊押後訊

馬會英籍馬術教練，涉在酒店房間管有冰毒和壯陽藥偉哥等，被控管有危險藥物、管有第I部毒藥和管有適合於及擬用作服食危險藥物的器具共3罪，案件今(5日)在九龍城裁判法院提堂。被告因留醫缺席聆訊，裁判官把案件押後至1月8日再訊，若被告可提早出院，則會盡早被帶到法庭應訊。



英國籍男被告McCullock Kyle，36歲，報稱香港賽馬會馬術教練。他被控管有危險藥物、管有第I部毒藥和管有適合於及擬用作服食危險藥物的器具罪。

馬會馬術教練Kyle McCullock。(馬會網頁圖片)

控罪指，被告於2026年1月2日，在尖沙美麗華酒店某室管有危險藥物，即甲基茶丙胺(即冰毒)；並非按照藥劑業及毒藥條例條文的規定，管有毒藥表第I部所列毒藥西地那非(即偉哥)；以及管有適合於及擬用作服食危險藥物，即3支管和36支針筒。

案件編號：KCCC29/2026