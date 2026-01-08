屋苑亂象｜新義安紮根觀塘吼大維修「肥肉」　前區議員過從甚密

廉署搗破黑社會操縱的樓宇維修貪污團夥拘21人，涉觀塘兩屋苑。《香港01》調查亦發現，觀塘區內有人藉威逼利誘的手段蒐集業主授權票或影響業主決定，疑企圖控制屋苑話語權，方便日後取得大金額的維修工程項目。消息指，活躍於大維修活動的包括一名前區議員及至少2名活躍於觀塘區的黑社會新義安話事人。《香港01》綜合多個消息人士、查冊資料、過往報道，揭示新義安勢力版圖覆蓋觀塘、將軍澳，三個租置屋邨的法團選舉及大維修投票，均見其影子。



廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污。（蘇煒然攝／資料圖片）

廉政公署1月2日公布在12月底的執法行動，打擊一個有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，被捕人包括貪污團夥骨幹成員、中間人、工程顧問、工程承辦商及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。行動涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程。

前區議員與黑幫龍頭 同屬同鄉會董事

綜合多名消息人士透露，觀塘區一直有黑幫「夥拍」地區人士插手大維修「肥豬肉」。有前區議員在任內及離任後，持續深耕大廈管理事務，頻頻邀約法團委員出席飯局及面談，懷疑穿針引線拉攏票源。

翻查公司註冊資料，前區議員身兼兩間同鄉會有限公司的董事，其中一間公司的董事名單中，赫然出現新義安「龍頭」的名字，而在該會活動合照中，龍頭接班人更位居正中；在另一間公司雖無龍頭列名，但該前區議員曾與龍頭接班人並肩合照。

至於另外兩名積極參與大維修活動的觀塘新義安「話事人」，分別是「豆腐」及「阿義」。查冊紀錄揭示二人商業版圖廣泛，名下曾持有多間公司，部分雖已解散，但現存公司的業務涵蓋裝修、清潔、貿易、蔬農。其中，兩人在裝修及清潔公司中，均共同出任董事一職，顯示兩人緊密合作關係。其中，豆腐近日亦捲入官非，被控告參加三合會社團的活動。

新義安紮根觀塘半世紀 由「雞寮」延伸至租置屋邨

新義安勢力之所以在觀塘根深蒂固，需追溯至上世紀50年代初。1953年，新義安創辦人、國民革命軍少將向前遭檢舉被捕，繼而被遞解出境至台灣。新義安高層隨即召集手下另組分支「敬義」，活躍於九龍城寨，並於60年代將勢力擴展至觀塘「雞寮」（徙置區），當時區內毒賭猖獗。

其後，新義安經新龍頭改革，重新確立世襲制並整合分支，設「五虎十傑」及各區「話事人」。隨著90年代「雞寮」清拆並改建為翠屏北邨及翠屏南邨，新義安並未撤離，反而繼續滲透其中，其勢力網絡更逐步擴展至秀茂坪、將軍澳、藍田、牛頭角等地區。

對於租置屋邨而言，日常管理和維修由業主立案法團負責。（香港01記者攝）

操控法團奪工程 政府早認圍標或涉及三合會

早於2015年，政府曾在立法會上承認，樓宇維修圍標所涉及的問題相當複雜，可能涉及貪污和三合會的參與。

對於租置屋邨而言，日常管理和維修由業主立案法團負責。犯罪集團若能操控或滲透法團，便很大機會能左右工程顧問及承建商的篩選，從而瓜分龐大的工程利益。新義安過往便屢次被指透過造假授權票或言語恐嚇，企圖影響將軍澳區內多個法團選舉。

2022年8月，翠林邨爆出1.7億元天價維修費爭議，有多名居民發現遭冒簽授權書，警方事後拘捕一名涉案人士。（資料圖片）

新義安造假恐嚇手段猖獗 圖影響法團選舉

近年最轟動的案例發生於將軍澳翠林邨及景林邨。2022年8月，翠林邨爆出1.7億元天價維修費爭議，業主不滿法團未有採用市建局「招標妥」，最終在一片反對聲中，通過以「招標妥」重選顧問公司。當時已有多名居民發現遭冒簽授權書，警方事後拘捕一名涉案人士。至2024年3月法團換屆前夕，再有神秘人於各大廈信箱投遞虛假授權書，警方其後拘捕兩人，據悉均有新義安背景，且非邨內居民。

2024年12月，景林邨進行法團換屆選舉期間，有監票人員及候選人遭言語恐嚇，更有受害人在投票期間被威脅走出寫字樓，否則拖出去。警方就事件拘捕17人，部分被捕人士同樣具有新義安背景，當中包括參選人。

將軍澳景林邨進行法團換屆選舉期間，有監票人員及候選人遭言語恐嚇。（資料圖片）

至於有居民透露有黑社會活動的觀塘一屋苑，同屬新義安勢力範圍。消息人士透露，懷疑有其他黑幫勢力意圖染指這塊大維修「肥豬肉」，為贏得工程顧問合約，雙方各自爭取授權票，最終新義安主場失利敗陣。

