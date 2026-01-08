屋苑亂象｜合和大廈主席憶大維修風波　居民遭淋油毁車憂涉黑勢力

廉政公署日前成功瓦解一個懷疑由黑社會操控的樓宇維修貪污集團，共拘捕 21 人，有報道指觀塘合和大廈與案有關。大廈現屆法團主席黃先生指，大廈近年深陷大維修爭議，住戶屢遭不明勢力滋擾，手段包括淋油、刑毁、電話恐嚇，有居民質疑有心之徒以威迫利透的手段，左右業主決策，企圖操控大局。黃先生指疑似黑社會的介入，令部分居民擔驚受怕，又稱他在推動重選管理公司期間時，遭蒙面兇徒持械圍毆致眼角骨折。



廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污，有報道指合和大廈牽涉其中。（香港01記者攝）

黃先生接受《香港01》訪問時，直言並非大廈業主，涉事單位物業實屬母親持有。至於他為何能躋身法團？這要從2018年舊法團擬推動大維修所引發的風波說起。

舊法團選鴻毅作顧問 估價4,000萬

2018年12月，舊法團登報招標，經業主大會通過聘用工程顧問公司，中標者為捲入大埔宏福苑大維修疑涉貪案的「鴻毅建築師有限公司」，顧問費達38萬元。雖然當時大廈尚未接獲強制驗樓令，惟勘察工程隨即展開。

至2019年9月及10月，大廈接連收到消防改善指示、強制驗樓令及強制驗窗令。10月底，工程顧問提出大維修估價高達4,000萬元，卻未有列明工程細項或單價。居民質疑，為何不參加市建局「招標妥」、「樓宇更新大行動」或「樓宇復修綜合支援計劃」等計劃。基於造價高昂，業主最終否決維修方案。

2019年12月大會影片可見，法團、工程顧問及法律顧問不斷強調推進大維修之重要，惟未能釋除居民疑慮。（受訪者提供）

居民曾受滋擾 淋紅油毁車

惟舊法團於同年12月再度召開業主大會表決大維修，黃形容當時「一而再、再而三否決都仲嚟，大家好嬲」。居民組織曾向廉政公署、競委會求助，均未能跟進。從當日大會影片可見，法團、工程顧問及法律顧問不斷強調推進大維修之重要，惟未能釋除居民疑慮。最終居民再次反對大維修，並成功推翻舊法團。

在這場維修風波中，黃先生稱其上司曾接獲恐嚇電話，指控黃「阻住地球轉」，著上司將他解雇；他與其他居民亦飽受滋擾電話轟炸，對方威逼利誘：「你點先服，一係我唔收你維修費」、「你點先肯，一係我郁你，你小心啲」。在12月的業主大會上，亦有街坊透露曾遭黑社會來電恐嚇、滋擾工作場所，甚至被貼追債「大字報」，街坊最終報警處理，「打爛我架車...我唔驚死，你即管嚟，有人去我單位淋紅油，即係警告我今日唔好嚟開會」。

觀塘合和大廈法團主席黃先生接受《香港01》訪問時，直言並非大廈業主，涉事單位物業實屬母親持有。（香港01記者攝）

黃先生指籌組新法團成員名單時，礙於有疑似黑勢力牽涉其中，令不少人卻步，幸最終有部分業主願意參選：「驚咩佢啫？佢最多一係你就打死我，如果唔係呢，我一定同你企硬㗎啦」。

黃獲公司業主授權 以代表身份任主席

黃指由於他具工程相關背景，獲居民組織推舉擔任主席，但根據《建築物管理條例》（第344章），非業主不得出任法團成員。組織成員之一的一名業主表示，其公司持有合和大廈物業，為法人團體業主，可參選法團，當選後由黃任公司授權代表。

黃指當選後，發現管理費帳目混亂，決定招標重選管理公司。2020年9月，更換管理公司當日，黃遭四名蒙面人持懷疑鐵蓮花圍毆，致頭破血流，眼角骨折。他隨即報警，案件列作毆打傷人，惟警方調查9個月後指證據不足提出起訴，終止調查。黃指，家人擔心其安危勸退，但他不想違背對居民承諾，堅持留任。

籌備大維修時黃被撤授權 98%居民票罷免公司業主

法團其後動用約 8 萬元儲備，對石屎剝落較嚴重的樓梯進行緊急維修，並解決大廈污水倒灌問題。與此同時，由於強制驗樓令仍未獲遵從，法團亦著手籌備大維修工作。惟至 2022 年，正值籌備關鍵期，黃先生突遭持有單位的公司撤銷其授權代表身份。由於時機敏感，此舉動機惹人猜疑，觸發業主強烈反彈，最終在業主大會上以 98% 高票通過罷免該公司的主席職務；黃隨後獲另一法人團體業主委任為授權代表，得以繼續出任主席一職。

最終，2023年，法團就大維修招標，期間「鴻毅」再次入標但被剔除。在市建局「招標妥」機制下選出工程顧問公司。後續承建商招標共13間入標，經面試及篩查，剔除爛尾或有問題公司，最終選定工程公司，維修費用為3,300萬元，並於2025年3月開展工程，原預定11月完成，目前大部分工程項目已完成，棚架尚未拆除。

