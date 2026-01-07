兩旅客進口未完稅香煙判囚　其中22歲女子攜逾9萬支監禁6個月

兩名入境旅客分別因進口未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，先後於周一（5日）及周二（6日）被判監禁及罰款。其中，一名經機場抵港的22歲女旅客，遭海關人員在行李內檢獲91,600萬支未完稅香煙，以及一支另類吸煙產品。她因違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，周一在西九龍裁判法院被判處監禁6個月和罰款2,000元。



22歲入境女旅客因進口未完稅香煙，未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，2026年1月5日被判處監禁6個月和罰款2000元。圖為檢獲的未完稅香煙及另類吸煙產品。（政府新聞處圖片）

海關指出，該名女子去年10月10日在香港國際機場被截查，未完稅香煙及另類吸煙產品市值約37.6萬元，應課稅值約30.3萬元。該名女旅客就違反《應課稅品條例》，被判處監禁6個月和罰款1,000元，以及就違反《進出口條例》被判處罰款1,000元。

53歲男子判囚38天罰款500元

另外，海關人員周一在香港國際機場截查一名53歲抵港男旅客，在他攜帶的個人行李內檢獲約5,400支未完稅香煙，估計市值約2.2萬元，應課稅值約1.8萬元。他隨即被捕，並於周二（6日日）在西九龍裁判法院被判處監禁38日及罰款500元。

對於兩宗判刑，海關均表示歡迎，認為監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。

53歲入境男旅客因進口未完稅香煙及未有向海關人員作出申報，2026年1月6日被判處監禁38日及罰款500元。圖為檢獲的未完稅香煙。（政府新聞處圖片）

海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高亦可被判罰款200萬元及監禁7年。