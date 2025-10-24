警隊社交平台粉絲破700萬為政府部門之冠　防罪節目或採用AI主持

警隊近年積極在社交媒體宣傳，包括開設直播等。公共關係部多媒體傳訊分課警司余剛表示，今個月警隊各社交平台粉絲總和衝破700萬，成為政府部門之冠。警方未來會用人工智能（AI）進行宣傳工作，例如警隊防罪節目採用AI主持，目前仍在測試本地觀眾的接受程度。



警隊近年積極在社交媒體宣傳，包括開設直播等，今個月警隊各社交平台粉絲總和衝破700萬，成為政府部門之冠。（任葆穎攝）

公共關係部多媒體傳訊分課警司余剛表示，警隊自2013年開設YouTube頻道，陸續開設微博、X（前稱Twitter）等社交平台，至今已發展成多互動網絡，今個月各社交平台粉絲總和更衝破700萬，成為政府部門之冠。

余剛稱2019年社會事件期間警隊被抹黑，警方因而開設社交媒體直播小隊，首次以警方角度直播現場。近年警隊在不同場合直播，如國慶煙花、北京閱兵等。至今警隊已在社交媒體發布逾4萬則帖文，進行5,623次直播場次，包括記者會、實況影片等，累計觸及人數達31億，觀看次數有2.4億。

人相:（左起）公共關係部社交媒體傳訊組高級督察陳逸婷、公共關係部多媒體傳訊分課警司余剛、公共關係部社交媒體傳訊組督察陳湛森。（任葆穎攝）

另外，警隊近年與公眾協同創作項目，推動公共安全信息傳播，包括邀請2至4歲小童飾演警察，提升其守法意識，亦藉此接觸年輕一代父母。警方又招募大學生參與真人節目，讓他們體驗不同部門工作。

至於宣傳對年輕人的成效，余剛引述2024年一項調查顯示，年輕人對政府的支持度逐步上升，又指部份參加活動的年輕人本身沒關注警隊專頁，可見宣傳觸及率廣。

警隊近年積極在社交媒體宣傳，包括開設直播等，今個月警隊各社交平台粉絲總和衝破700萬，成為政府部門之冠。（任葆穎攝）

隨着近年騙案增多，余剛稱防騙工作須「做得更仔細」，舉例針對港漂的騙案，警方會在小紅書及抖音宣傳。他指，警方未來會用人工智能（AI）宣傳，舉例說警隊每星期製作防罪節目，需動用不少人力物力，故考慮用AI進行主持工作，目前仍在測試本地觀眾的接受程度。