石澳玩滑翔傘墮亡　調查揭準備時強風將男事主掀離地　未及戴頭盔

去年12月9日，一名68歲男子在石澳打爛埕頂山玩滑翔傘時墜落斜坡後不治。民航意外調查機構今（7日）發表初步調查報告，指事發時該名男子正準備滑翔傘活動，還未佩戴頭盔和扣上座袋，忽然㇐陣強風令滑翔傘完全充氣，連同男飛行員㇐併掀離地面，其後滑翔傘迅速摺疊起來，該名男子亦連同滑翔傘墜落山坡。



龍脊可以俯瞰石澳。不少人在此玩滑翔傘。（資料圖片）

報告指去年12月9日，㇐名男滑翔傘飛行員獨自前往位於石澳郊野公園的滑翔傘活動區起飛場。至約下午2時許，有行山人士目睹該飛行員正在準備滑翔傘活動，並整理滑翔傘的傘繩。當時滑翔傘雖受風力影響部份充氣，但仍置於地面。飛行員未佩戴頭盔，亦未扣上座袋。

強陣風令滑翔傘完全充氣 連同男飛行員㇐併掀離地面

約40秒後，㇐陣強陣風令滑翔傘完全充氣，連同男飛行員㇐併掀離地面，當時他左手握著右側操縱繩，右手則抓緊左側操縱繩，身軀面向滑翔傘後方。升空約10秒後，左側操縱繩從他手中脫落，滑翔傘隨即開始摺疊起來。數秒後，男飛行員連同滑翔傘墜落山坡。行山人士隨即報警。政府飛行服務隊直升機將事主送往東區尤德夫人那打素醫院急救，經搶救後證實不治。

一名68歲男子在石澳打爛埕頂山玩滑翔傘時，失控墜落斜坡，經搶救後不治。（陳浩然攝）

民航意外調查機構指，收到有關事件的消息後，已聯絡警方跟進具體情況，並對相關資料進行核實。總調查主任根據《香港民航（事故調查）規例》（第 448B 章） ，將事故歸類為意外並且展開調查，以確定意外發生的情況及因由。

已檢查飛行員滑翔傘、設備和配件 收集了目擊者錄影片段

機構指，目前已經檢查飛行員的滑翔傘、設備和配件，並由其高度錶下載了飛行數據；收集了目擊者關於飛行員在地面整理滑翔傘及飛行的錄影片段；和獲取滑翔傘使用手冊。

民航意外調查機構將分析收集到的目擊者錄影片段及飛行數據； 收集和分析與飛行有關的氣象資料；和審閱男飛行員的屍體剖驗報告。 調查小組現正詳細分析收集到的數據和資訊，以確定事故發生的情況及因由，以避免同類事件再次發生，並確定需要進一步調查的範圍和跟進的調查方向。