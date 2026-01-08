退休漢被指在Facebook多番發布煽動帖文　還押至3.4再提訊

退休老翁涉多番在Facebook發布具煽動意圖帖文，被控《維護國安條例》下的明知而發布具煽動意圖的刊物罪，案件今（8日）在西九龍法院提堂，主任裁判官蘇文隆按辯方申請，將案件押後至3月4日再訊，以讓辯方索取法律意見，並拒絕被告保釋，被告須還押懲教署看管。



被告莊偉文，61歲，退休人士，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，指他於2024年3月26日至2025年11月29日，在港透過社交媒體「Facebook」，發布陳述、相片及/或圖片，意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC125/2026