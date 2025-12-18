青年改國歌歌詞被判教導所　指另2案只囚8周或判社服　上訴得直

青年涉身處海外時，把篡改了的國歌歌詞在連登和YouTube上發布，被指煽動。他認煽動及侮辱國歌和國旗罪，被判入教導所。他不服刑罰上訴，案件今（18日）在高等法院聆訊。代表青年的律師指，另兩單涉侮辱國歌案件的被告，經審訊裁罪成亦只被囚8星期或社會服務令，然而青年已被羈留約9個月，認為已具足夠阻嚇性。法官黎婉姫指本案情況特殊，裁定青年上訴得直，撤銷教導所令，並稱稍後下判辭解釋理由。



上訴人徐凱駿(21歲)，承認1項煽動及3項侮辱國歌和國旗罪，他在2020年5至9月發放涉案歌詞。

上訴人徐凱駿上訴得直，獲取消教導所令，當庭釋放。(陳曉欣攝)

徐已被羈留約9個月

代表徐的律師表示，徐承認的煽動罪在《刑事罪行條例》下，是可判處緩刑。徐在判刑前已被還押2個半月，他後來獲保釋等候上訴前，亦已在教導所羈留7個月，相當於已被羈留約9個月，認為已有足夠阻嚇性。

另兩同類案被告只被囚8周或社服令

律師又指，兩宗涉及侮辱國歌受審罪成的案件，被告均只被判8周和社會服務令。此外，徐現在的年歲已超齡，無法被判入勞教中心或更生中心，望法庭能短期刑期，或改判緩刑。

高院法官黎婉姫休庭考慮後，認為本案情況特殊，判徐上訴得直，撤銷教導所令，徐可當庭釋放，黎官稍後會頒布判辭。

徐放棄就定罪上訴

徐原爭議舊煽動罪屬可公訴罪行就定罪上訴，與人民力量前副主席譚得志煽動案的上訴理據相同，故本案押後至譚案裁決後處理。徐今撤回有關定罪上訴。

案件編號：HCMA8/2023