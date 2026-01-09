英王室御用Fortnum & Mason結業推4折清貨　顧客排隊付款等1小時

【結業潮／K11 Musea／Fortnum & Mason／英國王室御用品牌／清貨優惠】踏入2026年，本港結業潮持續，英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖沙咀店今日（9日）宣布將於1月25日關閉，即日起尖沙咀店推出4折清貨優惠。有《香港01》讀者晚上到店「掃貨」，稱排隊付款需等待一小時，部份茶葉及酒類貨品已售罄。



翻查資料，Fortnum & Mason在2019年底進駐當時剛開業尖沙咀K11 MUSEA，佔地兩層共約7,000平方呎，為亞洲首間分店。由於上層餐廳擁無敵維港景色，因此吸引不少食品專程前往打卡及品嚐正宗英式下午茶。至於其英國王室御用的茶葉及餅乾也是必買禮品之一。



英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason尖沙咀店將於2026年1月25日結業。（IG「181fortnums」圖片）

Fortnum & Mason尖沙咀店即日起尖沙咀店推出4折清貨優惠。（IG「181fortnums」圖片）

英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason今日（9日）表示將於1月25日關閉，不少人到店舖購物，店内貼出通告指因人流過多提前閉店。（潘耀昇攝）

Fortnum & Mason尖沙咀K11 MUSEA店1月25日結業

英國王室御用食品品牌Fortnum & Mason今日（9日）在社交平台instagram發表聲明指，位於尖沙咀K11 MUSEA的門市及餐廳，將於今年1月25日關閉，並衷心感謝顧客多年來的支持與惠顧，期望關店前與顧客再次相聚。

英國王室御用的茶葉及餅乾為必買禮品之一。（IG「181fortnums」圖片）

即日起推出4折清貨優惠 日後僅三渠道購買

Fortnum & Mason在通告中否認永別（This isn't a final goodbye），指顧客仍可在連卡佛的專櫃、香港國際機場及官方網店購買其貨品，又指由即日起尖沙咀店推出4折清貨優惠。翻查資料，英國王室御用的茶葉及餅乾為必買禮品之一。

有《香港01》讀者到場「掃貨」，稱排隊付款等待一小時。（讀者提供圖片）

讀者觀察到部份茶葉及酒類貨品已售罄。（讀者提供圖片）

顧客晚間「掃貨」排隊付款等待一小時 部份貨品售罄

記者晚上約7時15分到場，店內數十人「打蛇餅」排隊付款，不少罐裝茶葉貨架已清空，或只有零星罐裝茶葉。門外有4至5人排隊，惟及後職員通知早已截龍，着顧客翌日早上11時再光顧，人龍隨即散去。

有顧客表示，晚上約7時到場「掃貨」時，進店人龍已延伸至K11 MUSEA尖沙咀海濱的一個門口，其後排隊付款更等待一小時，部份茶葉及酒類貨品已售罄。

Fortnum & Mason早於1707年在英國倫敦創立。（Fortnum & Mason FB圖片）

英國王室御用的茶葉及餅乾為必買禮品之一。（IG「181fortnums」圖片）

2019年底進駐K11 MUSEA店為亞洲首間分店

Fortnum & Mason早於1707年在英國倫敦創立，直至新冠疫情前的2019年底，進駐尖沙咀K11 MUSEA，佔地約7,000平方呎，上下兩層分為零售店及餐廳「181 Fortnum & Mason」，為商場剛開業後的重磅商戶，也是該品牌在亞洲的首間分店。

181 Fortnum & Mason坐擁無敵維港景色。（IG「181fortnums」圖片）

雙人經典下午茶套餐索價988元，菜式包括烘培蛋糕、三文治及頂級茗茶。（官網「181fortnums」圖片）

餐廳坐擁無敵維港景色 下午茶餐索價$988兩位

由於181 Fortnum & Mason坐擁無敵維港景色，顧客可邊欣賞美景，邊體驗正宗英式下午茶，因此吸引不少市民及旅客打卡。官網顯示，雙人經典下午茶套餐索價988元，菜式包括烘培蛋糕、三文治及頂級茗茶。