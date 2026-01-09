雀巢奶粉回收｜衞生署：共接14宗懷疑不適個案及轉介

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉，疑受蠟樣芽孢桿菌污染，雀巢香港正自願回收。衞生署周四（8日）表示，從周二（6日）至周四下午5時，共接獲14宗有關嬰兒食用配方奶粉後懷疑不適的個案呈報及轉介。除一宗經1823轉介的個案因未能聯絡查詢者而有待跟進外，其餘個案經調查後，沒有發現任何涉及蠟樣芽孢桿菌毒素而引致的食物中毒。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢圖片）

衞生署接49宗與受影響產品相關查詢

衞生署又稱，共接獲49宗與受影響配方奶粉相關的查詢，主要涉及轉換配方奶粉事宜，醫護人員已提供適當建議及評估。

署方指出，暫未錄得任何與是次回收奶粉相關的食物中毒個案。但署方提醒家長，若嬰幼兒食用相關產品後，出現任何腸胃炎症狀，家長應盡快徵詢醫護人員意見，包括安排樣本化驗，以排除其他傳染病感染的可能。

另外，食環署食物安全中心發言人稱，截至周四下午4時，共接獲15宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，包括一宗未提供聯絡資料的匿名投訴。當局已即時跟進，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。