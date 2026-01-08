雀巢奶粉回收｜陳凱欣：家長欠單據憂難退貨　倡設中央回收

雀巢能恩及惠氏營養品共21個批次的嬰幼兒配方奶粉疑含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus），雀巢香港日前宣布回收受影響產品。



亞洲兒童傳染病學會會長關日華在電台訪問中指出，蠟樣芽孢桿菌存活於環境中，在高溫下會開始繁殖，尤其在煮食的溫度範圍內，約攝氏20至30度，建議家長在沖泡奶粉後，應盡快餵哺嬰幼兒。立法會議員陳凱欣則關注雀巢回收奶粉的情況，指有家長或已丟掉購買單據，擔心難以退貨，建議可設中央回收。



雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢圖片）

嬰幼兒身體較弱 如飲出事奶粉 嚴重可致多系統損害

關日華在港台節目《千禧年代》中說，蠟樣芽孢桿菌存活於環境中，在高溫下會開始繁殖，尤其在煮食的溫度範圍內，約攝氏20至30度，細菌在惡劣環境中會釋出孢子渡過。

當食物在煮熟後放置於室溫一段時間，這些孢子會繁殖並產生毒素，導致嘔吐和腹瀉，業界俗稱為「炒飯綜合症」。關日華表示，嬰幼兒因身體較脆弱，容易受到影響，如嘔吐、腹瀉過多可導致血壓低或多系統損害，情況令人擔心及嚴重。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會(亞洲)董事會委員、亞洲兒科學會(東亞區)常務委員關日華醫生。（資料圖片）

關日華續說，儘管目前官方表示尚未有因污染而導致的健康問題報告，仍建議家長不要掉以輕心，如家中有受影響批次奶粉，應立即停止使用。他透露昨日收到不少家長詢問，他指嬰兒飲用受污染奶粉後，通常在食用後一至兩小時內出現嘔吐，在6至15小時後出現腹瀉。如果在停用奶粉後兩至三天內沒有出現病徵，則可以稍作放心。

他又建議家長如需轉換奶粉，可尋求兒科醫生建議。他指出，母奶是最佳選擇，因為營養相對更好，但明白並非每個家長都可以母乳餵哺，而市面上有不少奶粉選擇。

雀巢（Nestle）2026年1月6日表示，由於其產品或受某種導致嬰兒噁心嘔吐的毒素污染，他們正召回部份批次的嬰兒營養產品，其中包括SMA、BEBA和NAN等配方奶粉。（雀巢中國）

關日華提到，任何人食用含蠟樣芽孢桿菌的食物都可能受到影響，成年人也有可能因食物中毒而出現嚴重病徵，對於嬰幼兒來說，嚴重嘔吐腹瀉可導致脫水。他建議家長在沖奶後，應盡快將奶粉放涼，並餵哺嬰兒，同時需注意手部衛生和奶瓶的消毒，以降低風險。

陳凱欣則關注雀巢回收奶粉的問題，她指家長在過程中或遇到困難，因他們可能已扔掉購買單據，因此無法處理退貨，提議可設中央回收。此外，她又提到過去在外國亦有奶粉含菌個案，認為政府可考慮定期抽查抽檢，以降低風險。