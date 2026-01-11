東壩封路｜天津女徒步3小時：為了風景也得走　關愛隊派乾糧招待

「中國沿岸馬拉松及半馬拉松」及「公益金新鴻基地產 慈善馬拉松 2026」今日（11日）分別在西貢萬宜水庫及北潭涌郊野公園舉行，為配合活動舉行，上午進入東壩的必經之路 —— 萬宜路封路，所有車輛也不可進入，遊人只可徒步三小時入東壩。



不少人到場才得悉封路，但為一睹風景，即使徒步三小時亦在所不惜。其中，天津旅客劉小姐指，趁為天氣暖到東壩郊遊，豈料要走三小時，直言「肯定累呀，老累了」，但表示「為了這風景也得走」。不過，關愛隊也設置服務站，供遊人查詢旅遊，並提供餅乾及水。



東壩封路關愛隊設遊人服務站 免費穿梭巴士送走旅客

由於萬宜路實施封路安排，車輛最多只能到達北潭涌巴士總站。關愛隊在現場設置了一個服務站，供遊人查詢；關愛隊成員亦會主動接觸疑似想去東壩的人，向他們說明情況，或向他們推介西貢其他景點。

現場亦有免費穿梭巴士，將打算離開的人送回西貢市中心。不過，為一睹風景，不少人即使徒步三小時亦在所不惜。

天津旅客：為了這風景也得走 關愛隊派乾糧招待

天津旅客劉小姐一行三人到場後才發現封路。得悉徒步要三小時，她們不禁相視苦笑，但最終仍決定行走。劉小姐指，特地選擇了今日到東壩郊遊，因為天氣暖和。豈料要走三小時，她直言「肯定累呀，老累了」，但表示「為了這風景也得走」。

她們決定徒步後，關愛隊成員有提供一些餅乾及水給她們。

廣州旅客嘆「聽日仲要返工」

廣州旅客鄭小姐是另一名到場才得悉封路的遊人。她即日來回香港旅遊，目的就是到東壩一睹破邊洲風景，所以即使要徒步三小時亦在所不惜。她原本預計下午2時下山，現時則預計行程要延誤兩小時。她嘆道：「聽日仲要返工。」

港人顏先生則打算帶一位外地友人到東壩，欣賞破邊洲景色，豈料到了才發現封路。他同樣決定徒步前往，解釋因下午1時半才解封實在太長時間，亦不打算轉到其他地方，「都入咗嚟喇」。他指，徒步的沿途也同樣可觀賞風景。