西貢塞爆｜行山客黃昏離開　東壩人龍數百米　等的士排兩小時

本港行山大熱景點西貢萬宜水庫東壩，適逢元旦假期迎來大批遊客，今日（1日）早上已有大批行山客迫爆北潭涌巴士總站，等候小巴及的士前往東壩，前往破邊洲的蜿蜒山徑亦人山人海。



至黃昏時段，遊客盡興而歸，欲乘車出西貢市區同樣面對塞爆情況。有行山客透露，已候車超過2小時。記者現場直擊，人龍延綿數百米，橫跨整個東壩。



行山客黃昏時段排超過兩小時乘車出市區。（陳浩然攝）

夕陽餘暉，在西貢萬宜水庫東壩前往破邊洲行山的旅客，大部分已踏歸程，惟通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路屬限制路段，僅有9A小巴及的士返回西貢市區，未能即時消化大批人潮，人龍有告示牌顯示「由於道路繁忙，正實施交通管制」。

排頭位等車的鄧先生指，昨日除夕夜來港跨年及在西灣露營，今日前來行山路程僅走了4公里，從下午3時已回程等候的士，等待兩小時終能上車。

排頭位等車的鄧先生指，從下午3時已回程等候輪車，等待兩小時終能上車。（陳浩然攝）

而內地女遊客王小姐表示，自己今早6時從深圳出發，與朋友前來徒步，打算「轉一圈」，未料幾經舟車勞頓，等待車龍入東壩，抵達時已上午11時。原本「計劃其實蠻好的」，可惜時間不許可，走逛一會兒已下午3時，因此放棄前往破邊洲，她讚揚東壩環境乾淨，有待下次再來。

她在網上得悉墮崖意外的新聞，表示堅決不贊成為了「打卡」跑到危險地方，認為「打卡」會人便會多，「維護秩序不太好操作」，亦影響自身安全。她坦言「人太多了，今天大家都挑好日子」。得悉要等待兩小時出市區後，她指會「佛系」等待。另外，她建議當局增設廁所數量。

而內地女遊客王小姐表示，自己今早6時從深圳出發，到達時已11許時。（陳浩然攝）

來自印尼的女子Dia指，她來港工作4個月，今日（1日）與朋友到西貢東壩海灘一帶遠足野餐，指去程等車等了1小時，現時回程排隊乘車，已等了半小時有多。

印尼女子Dia指，現時回程排隊乘車，已等了半小時有多。

+ 3

運輸署今早已表示，通往萬宜水庫東壩的西貢萬宜路交通非常繁忙。專線小巴第9A號線的營辦商已加強服務應對乘客需求，呼籲遊人妥善計劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

第9A號線只會在星期六、日及公眾假期營運。為應付人潮，第9A號線明天（1月2日）亦會提供提供服務，並會在2026年1月1日至1月4日按乘客需求加強服務。

專線小巴第9A號線在2026年1月1日至1月4日的服務時間，由北潭涌往萬宜水庫東壩為上午9時30分至下午6時10分；由萬宜水庫東壩往北潭涌為上午10時至下午6時30分。

下午4時許，已陸續有的士到萬宜路接載遊客離開。（翁鈺輝攝）

下午4時許，已陸續有的士到萬宜路接載遊客離開。（翁鈺輝攝）