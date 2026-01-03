西貢鹹田灣變垃圾崗　方國珊倡聘外判商營運沙灘　入西貢東壩徵費

除夕夜（31日）大批內地旅客到西貢鹹田灣露營跨年，《香港01》周五（2日）到場直擊，發現已事隔兩日，公廁門外空地的垃圾仍然堆積如山，遠遠傳來濃烈的酸臭味。身兼西貢區議員的立法會議員方國珊建議，政府可聘用外判商營運受歡迎沙灘，負責管理及清潔，同時加強教育內地旅客，例如推出獎賞計劃，憑已包裹垃圾換取特色紀念品。



長遠而言，方國珊表示全世界多個國家地質公園都收取入場費，本港也可考慮收費方案，用作平衡保育及發展，她稱稍後將向文體旅局提出建議。「希望香港無處不旅遊，但都要有個好嘅體驗，今次環境衞生絕對唔係一個好體驗啦。」



咸田公廁前垃圾堆積如山，遠處已可聞到酸臭味。（董素琛攝）

近年內地旅客熱愛到西貢露營，元旦（1日）有網民揭露除夕夜（31日）有大批旅客到鹹田灣跨年，當中鹹田灣公廁成為重災區，洗手盆被食物殘渣及泥沙堵塞，廁所內殘留排泄物，門外遍布垃圾。《香港01》周五（2日）到場直擊，發現公廁門外空地的垃圾仍然堆積如山，遠遠傳來濃烈的酸臭味。

籲推獎賞計劃 憑已包裹垃圾換特色紀念品

立法會議員方國珊表示，每逢內地長假期西貢人頭湧湧，料康文署的人手未必足夠應付，建議政府短期內做好教育工作，例如在跨境口岸、前往西貢的巴士總站或渡輪碼頭，通過宣傳或廣播等方式，提醒他們愛護環境；或仿傚外地推出獎賞計劃，可憑已包裹的垃圾換取特色紀念品，鼓勵他們「文明旅遊」。

我相信唔係全部旅客都想搞到個廁所咁恐怖，但個廁所唔係用嚟做煮飯，都唔應該有出前一丁或者公仔麵，倒落去塞晒烏煙瘴氣。 立法會議員方國珊

立法會議員方國珊。（資料圖片/夏家朗攝）

籲聘外判商營運受歡迎沙灘 負責管理及清潔

方國珊建議，政府可考慮外判服務營運受歡迎沙灘，通過外判商向旅客提供配套，包括露營用品，臨時電力、食品及飲用水等，同時擔任管理及清潔的角色，向旅客提供更優質的旅遊體驗，也能避免再次發生滿地垃圾的情況。

不過，若沙灘沒有外判商營運，應如何處理？方國珊認為，政府可在旅客紥營一帶增設垃圾桶，並善用科技或人工智能，在垃圾區附近安裝閉路電視，一旦發現垃圾堆積過多，便可彈性安排人手處理。

同意西貢東壩收取入場費 用作平衡保育及發展

去年社會曾掀起西貢東壩收取入場費的聲音，方國珊表示全世界有不少國家地質公園都收取入場費，用作平衡保育及發展，考慮到日後或要增強人手管理、增加設施及改善行山徑等，認為長遠而言政府應考慮收費。

你入一個國家地質公園，即係一百蚊內嘅價錢，我覺得佢哋負擔到。 立法會議員方國珊

內地元旦日起一連三日假期，不少旅客到訪西貢郊區。（董素琛攝）

向文體旅局提出建議 無處不旅遊也要確保良好體驗

方國珊透露，新一屆立法會議員稍後與三司十五局見面，她屆時將向文體旅局提出建議，期望能夠改善西貢的環境，並提升旅客訪港的體驗。「希望香港無處不旅遊，但都要有個好嘅體驗，今次環境衞生絕對唔係一個好體驗啦。」