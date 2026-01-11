控煙｜新禁煙範圍至今發4張告票　政府研擴大禁煙區滅「火車頭」

多項新控煙措施元旦起已實施，包括排隊時禁止吸煙、擴大法定禁煙區、提高定額罰款及禁止向未成年人士提供吸煙產品。衞生署署長林文健今日（11日）表示，衞生署至今巡查1,600多次，當中有700多次涉及新禁煙範圍；期間發出162張告票，當中4張涉及在醫院、診所外，以及電車候車處吸煙，無出現爭拗。



他指，要解決俗稱「火車頭」邊走邊吸煙行為的方法，同樣是擴大禁煙區，解釋醫衞局局長現時已可指定一些地方為禁煙區，若有禁煙範圍外的地方有很多「火車頭」，會進一步評估有否需要指定這些地方為禁煙區。



衛生署署長林文健。（資料圖片／廖雁雄攝）

三米禁煙範圍難量度？林文健：邊緣位置會勸喻或警告

法定禁煙區範圍擴大至指定處所，如幼兒中心、學校、院舍、醫院及指明診所及健康中心專用出入口三米範圍內的公眾地方。被問到出入口三米範圍會否難以量度，林文健在無綫節目《講清講楚》指法例沒有強制規定場所要劃定三米，但其實很容易理解，因為三米範圍等於一個成年人走六、七步。若煙民在一些邊緣位置，接近三米又未入三米，很多時會採取勸喻或警告。

法定禁煙區範圍會擴大到指定處所，如幼兒中心、學校、院舍、醫院及指明診所及健康中心專用出入口三米範圍內的公眾地方。（政府新聞處影片截圖）

四個定額罰款，唔算多。從輿情上睇，市民歡迎擴大禁煙措施，亦都好明白點樣遵守法例。 衞生署署長林文健

已移走500個垃圾桶 免市民誤墮法網

若法定禁煙區內有附有煙灰缸的垃圾桶，該地方依然禁止吸煙。林文健指，為免市民誤墮法網，他們與相關部門審視過不同場所後，食環署已將約500個垃圾桶，移離禁煙範圍。

政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。（資料圖片）

或再擴大禁煙區 禁「火車頭」行為

另外，林文健指，要解決俗稱「火車頭」邊走邊吸煙行為的方法，同樣是擴大禁煙區。他表示，醫衞局局長現時可指定一些地方為禁煙區，若有禁煙範圍外的地方有很多「火車頭」，會進一步評估有否需要指定這些地方為禁煙區。