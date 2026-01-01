禁煙｜煙民威院10米範圍外垃圾桶吸煙　內地客指港吸煙政策嚴謹

三項控煙新措施今日（1日）生效，包括法定禁煙區擴大至醫院等出入口三米範圍，而吸煙罪行定額罰款金額提高至3,000元。



記者下午在沙田威爾斯親王醫院出入口外觀察，未見市民吸煙。不過距離出入口10米範圍外，則仍然有垃圾桶放有煙灰缸，其間不少人在該處吸煙。有來自內地的煙民表示，香港控煙政策嚴謹，又指新措施會降低他吸煙的意欲，「會覺得好麻煩、唔想食，如果冇食煙嘅地方，唔會特別去食」。



距離沙田威爾斯親王醫院出入口的10米範圍外，則仍然有垃圾桶放有煙灰缸，其間不少人在該處吸煙。（任葆穎攝）

幼兒中心、院舍、學校、醫院等出入口3米範圍內禁煙

2025年控煙法例（修訂）條例》三項控煙新措施今日（1日）生效，其中法定禁煙區擴大至幼兒中心、院舍、學校、醫院等出入口三米範圍；巴士站、的士站等公交候車處及指定處所排隊時禁止吸煙；定額罰款金額亦由1,500元提高至3,000元。

新措施實施首日，記者在沙田威爾斯親王醫院、位於插桅杆街的出入口外觀察一小時，其間未見市民吸煙。不過，距離出入口的10米範圍外，則仍然有放置煙頭的垃圾桶，期間不少人在該垃圾桶附近吸煙。

來自內地的煙民林先生表示，新措施會降低他吸煙的意欲，「會覺得好麻煩、唔想食，如果冇食煙嘅地方，唔會特別去食」，慶幸今次只會在香港逗留半個月，新措施對他影響不大。比較兩地，他認為香港控煙政策較嚴謹，內地多數靠市民守規矩，甚少聽聞有人被罰款。

來自內地的煙民林先生表示，新措施會降低他吸煙的意欲，「會覺得好麻煩、唔想食，如果冇食煙嘅地方，唔會特別去食」。（任葆穎攝）

煙民梁先生同樣由內地來港，在記者提醒下才知道新控煙政策。他認為在醫院外設禁煙區的措施合理，否則「個個其實喺門口食煙就好大鑊」。而對於吸煙罰則增至3000元，他認為「唔做錯就得」，遵守規則便可。