禁煙｜控煙酒辦元旦至今發89告票　1張涉新禁煙區　庫房獲26.7萬

新一階段控煙措施上周四元旦（1日）起開始生效。衞生署回覆《香港01》查詢表示，控煙酒辦公室由當日起至今日（6日)下午5時，共巡查885次，包括新措施涵蓋的地點，並就違例吸煙行為發出89張定額罰款通知書；在新擴大的法定禁煙區及新設的排隊禁煙範圍內，控煙酒辦發出一張定額罰款通知書。以每張定額罰款3,000元計，庫房進帳26.7萬元。



新一階段控煙措施1月1日元旦起開始生效。（資料圖片）

1月5日，控煙酒辦督察到學校附近進行宣傳及視察，提醒市民遵守新法例。（衞生署衞生防護中心提供）

衞生署控煙酒辦公室的督察周一（5日）到學校附近進行宣傳及視察，提醒市民遵守新法例。控煙酒辦提醒，任何人在法定禁煙區吸煙，控煙酒辦督察將即時發出定額罰款通知書，而不會作事先警告。

元旦起定額罰款提高一倍至$3,000

控煙酒辦在社交專頁表示，三項控煙新措施已在1月1日元旦生效。第一項新措施是擴大禁煙區，除現有範圍外，幼兒中心、院舍、學校、醫院、指定診所及健康中心的專用出入口外3米範圍內，一律禁止吸煙；其次是排隊時嚴禁吸煙，輪候公共交通工具或輪候進入指定場所，都不可邊排隊邊吸煙；第三是定額罰款提高一倍至3,000元。