情侶各自假結婚　男方虛報單身輪候1人公屋　網民嘲諷：獲配牢房

輪候公屋切勿虛報資料！有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋，近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會否要求交文件查證是否單身，故詢問網民如何處理。



網民留言批評樓主男友涉假結婚，更於申請公屋時虛報資料，直言「首先你男朋友結咗婚點申請單人公屋？婚姻狀況都虛報一定瀨嘢啦！自己放棄啦，唔去見主任跟住自己取消申請應該冇事掛！」、「係見主任，不過係見入境署主任同懲教主任，獲配牢房謝謝」。



有公屋輪候者於網上發文自爆，她與男友10多年前未相識時，同樣為賺快錢而與他人假結婚，男友未離婚下申請一人公屋。（《今生是第一次》劇照）

該公屋輪候者於facebook群組「公屋討論區」發文問道，「想請教一下大家，我男朋友申請單人公屋，現在終於叫佢去見主任，但因我們那年代無錢就搵快錢，無諗將來的我倆分別也曾做了假結婚，那時我們還未相識，現在我們『假的』還未離婚，明天就要去見主任，想知道房署是否一定一定會去確定申請人是否真的單身？」。

港男假結婚 虛報單身輪候公屋

帖文引來網民批評，「假結婚入境處會即時拉你坐監」、「入境處明天就來拉你，自己承認假結婚，犯法的」、「自首是你們唯一的解決辦法」、「自己種的因食返自己種的果」。

樓主說，男友近日終獲通知安排見房屋署主任，她擔憂房屋署會否要求交文件查證是否單身，故詢問網民如何處理。（《夫妻的世界》劇照）

網民：自行放棄，離婚重新申請

樓主其後留言表示，知道假結婚的後果，「我為咗呢單『婚姻』已經坐埋監啦！10幾年前，只是一直沒有搞離婚！」，重申目前「就嚟拎到公屋要見主任」的是男友，故想請教如何處理。

有網民回答道，「無得搞，要放棄，之後去搞離婚，搞掂離婚之後，再入紙重新申請過」、「單方面也可以搞離婚，但時間長啲，要等」。

網民留言批評樓主男友涉假結婚，更於申請公屋時虛報資料，「係見主任，不過係見入境署主任同懲教主任，獲配牢房謝謝」。（《P風暴》電影劇照）

假結婚最高可處14年監禁

根據香港大學法律與科技研究中心「社區法網」網頁資料，與假結婚有關的罪行有4種，包括：

1. 串謀詐騙罪，一經定罪，可處最高14年監禁（普通法罪行和《刑事罪行條例》（第200章）第159C條）；

2. 向入境事務主任作出虛假陳述，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款港幣15萬元及監禁14年（《入境條例》（第115章）第42條）；

3. 任何人為了促成婚姻而明知或故意作出虛假誓言或虛假聲明，可處監禁7年及罰款（《刑事罪行條例》（第200章）第34條）；或者

4. 重婚罪（如結婚時已與另一人結婚）一經定罪，可處監禁7年（《侵害人身罪條例》（第212章）第45條）。

房屋署發言人曾提醒所有公屋申請人，就申請公屋事宜向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26(1)(c)條，如罪名成立，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。（資料圖片）

申請公屋作虛假陳述可判監6個月

房屋署發言人曾提醒所有公屋申請人，就申請公屋事宜向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26(1)(c)條，如罪名成立，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，相關的公屋申請會被取消，而已入住的公屋單位亦會被房屋署收回。

房委會及房屋署網頁亦列明，曾在申請公屋時作出虛假陳述而被取消申請的公屋申請者，不得在5年內再次申請公屋；曾作出虛假陳述、違反租約條款、觸犯「屋邨管理扣分制」等而被終止租約的前公屋租戶，由終止租約當日起計5年內禁止再申請公屋。