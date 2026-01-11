香港紅葉｜流水響落羽松已變金黃色　和暖陽光下市民興奮打卡

香港終於迎來紅葉季，大部分景點的紅葉已經盛放，根據漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉情報，截至1月9日紅葉指數為「紅」，到達了最佳觀賞期。除了楓香，落羽松的樹葉也會在冬季轉為金黃色後掉落，粉嶺流水響水塘大部份落羽松上周六（10日)已變金黃色，吸引不少人帶同小朋友或寵物到來打卡，人流頗多，更有導賞團興奮在樹旁打卡留念。



2026年1月10日，不少市民到流水響「打卡」。（梁鵬威攝）

2026年1月10日，粉嶺流水響大部份落羽松已變紅。（梁鵬威攝）

▼1.10 粉嶺流水響水塘落羽松已變紅，吸引不少人來打卡▼



根據漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉情報，截至1月9日，紅葉指數為「紅」，到達了最佳觀賞期。（漁護署網站）

本港紅葉除了楓香外，落羽松的樹葉也是主要可供觀賞的冬季轉色植物之一，其樹葉會在冬季轉為金黃色後掉落。《香港01》記者上星期六（10日）到粉嶺流水響水塘直擊，大部分落羽松紅得金黃，在下午時段的冬日光影下，吸引不少市民前來打卡。

除了流水響外，主要落羽松觀賞點，中文大學未圓湖和青衣公園都有一排落羽松在冬天變成金黃色，青衣公園湖畔的落羽松倒影更被稱為「港版加拿大湖景」。

2026年1月10日，粉嶺流水響大部份落羽松已變紅。（梁鵬威攝）

雖然氣象學者梁榮武日前分析指，由於今年本港氣溫偏暖，12月最低氣溫較平常高出3度，影響綠葉轉紅的速度，預期今年楓葉未必會紅得很燦爛，時間也會推遲。但是到達了紅葉指數為「紅」後，紅葉暉影下更顯景色優美浪漫，黃調光線非常適合打卡影一輯「靚相」。

▼2025年12月27日 市民到大欖郊野公園楓香林觀賞紅葉▼


