宏福苑安置｜陳克勤指需讓災民有選擇權　最重要是找到最大公約數

大埔宏福苑五級火，逾千戶居民痛失家園。港府日前透過一戶一社工向住戶收集長遠安置初步意願，提出包括原區安置等的選項。行政會議成員兼新界東北立法會議員陳克勤表示，災民希望能盡快上樓，並維持地區情感的聯系，傾向原區安置，認為最重要的是讓他們有選擇的權利，找到最大公約數，又認為政府的重置方案以人為本、仔細及全面。香港測量師學會前會長林家輝則建議，政府在大埔區內物色土地用作重建，並沿用宏福苑的圖則，提供面積大小相約的單位給災民。



大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片）

政府日前透過一戶一社工向住戶收集長遠安置初步意願，目標在本月下旬取得回應再分析。問卷問及居民會否考慮接受政府動用公帑購買業權，還是希望與政府「樓換樓」，分別是選擇前者的話，居民可以購買私樓。兩個選項共通之處是均可選購全新居屋或綠置居單位，其中以九龍灣綠置居盛緻苑最快今年9月入伙。

若希望原區安置，大埔有三個可能興建新居屋的地點，最快是頌雅路西選址900個單位2029年入伙，廣福公園選址則最快2033年。宏福苑原址重建的話，則需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。

（香港01製圖）

立法會議員陳克勤（資料圖片/夏家朗攝）

陳克勤在港台節目《千禧年代》中表示，政府提出的安置方案以人為本，考慮到居民的不同需求，形容方案「細緻」。他提到災民對安置的訴求主要是兩方面，包括希望盡快上樓，及維持地區情感的聯系。他指災民傾向原區安置，至於實際地點則意見分散，認為安置方案最重要的是讓災民有選擇的權利。

陳克勤認為黃偉綸原址重建不切實說法是出於好意

陳克勤提到，頌雅路西的選址「都幾多人揀」，期望政府在完成問卷後盡快公布結果。早前財政司副司長黃偉綸表示，要原址重建不切實際。陳克勤認為對方的說法是出於好意，皆因掌握到大部份災民想要快的心態，指若政府從無考慮原址重建便不會在文件中提出。他續指，部份災民對地區有情感，並希望維持，要尊重其想法。

測量師學會前會長林家輝料「樓換樓」爭議最少

香港測量師學會前會長林家輝在同一節目中表示，政府提出的方案「大家都諗係呢幾個方案㗎啦」，「仲有一個冇提嘅就係如果你揀去住公共屋邨，咁攞一筆補償」。他指，由政府收購物業的話，會牽涉到估值的問題，而估值並非科學，僅從以往的交易紀錄作價值估算。他認為，選項中「樓換樓」的爭議最少。

部份業主擔心「樓換樓」單位會「大換細」。林家輝提議在大埔區內找出土地重建宏福苑，根據宏福苑的圖則「起返呢幾棟樓出嚟」，建造的單位間隔及面積大致相同，以減低爭議。他提到，若找不到如此大的一片土地，要分開兩幅地興建以致「一幅快啲，一幅慢啲」的話，當局要再思考如何令兩幅地同步建成。