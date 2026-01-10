宏福苑火災｜政府提議案　立法會下周三辯論「全力支持災後重建」

第八屆立法會下周三（1月14日）舉行首次大會，立法會秘書處公布，議程包括辯論政府提出的政府議案，主要目的是表明立法會全力支持特區政府因應大埔宏福苑火災的災後支援和重建工作，與政府緊密合作，攜手推進。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

新一屆議會首場大會 李家超將發言

立法會秘書處今（1月9日）晚公布下周三大會議程，首先將會是行政長官李家超根據《議事規則》第8(a)條發言。相關條文授權行政長官酌情出席立法會會議，並「在任何其認為適當的時間，包括在特別會議上，向立法會發言」。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。行政長官李家超監誓。（廖雁雄攝）

第二項議程是省覽9項提交立法會的附屬法例，隨即將辯論「有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案」，由政務司司長提出。議案措辭如下：

本會全力支持特區政府因應大埔宏福苑火災的災後支援和重建工作；本會將與政府緊密合作，攜手推進有關工作，包括為受影響的居民提供針對性的應急經濟援助、醫療及情緒支援服務、善後事務、住宿的安排及長遠方案；本會亦會全力支持及配合政府進行改革，包括積極探討和推動落實法例檢討和更新，改善現有制度及堵塞漏洞，推動系統性改革， 打破利益藩籬，共同建設更安全的香港，讓市民生活得更安心。

李家超曾稱立法會是「最需要的改革夥伴」

宏福苑火災造成至少161人死亡，去年12月2日李家超宣布第八屆立法會選舉將如期在12月7日舉行，當時他表明如期完成選舉是對災後重建工作的有力支撐，而立法會議員是他「最需要的改革夥伴」。他後來又預告，將於新一屆立法會首次大會提出政府議案，商討如何支援災民及重建復常。

實政圓桌莊豪鋒成為第八屆立法會首名提出議案的議員。

莊豪鋒率先提議員議案 關注大廈維修管理

下周三大會最後一項議程是辯論議會新丁、實政圓桌莊豪鋒提出的議員議案。宏福苑火災揭示本港屋苑維修監管存在嚴重問題，莊豪鋒的議案主題是「改善大廈維修工程管理」，他提出七項措施，包括研究推動分拆工程顧問的職能、分拆大廈維修工程合約、完善大廈維修工程物料的抽查步驟、規管易燃物料在大廈維修工地內的使用及加快落實大廈維修工地全面禁煙等等。

