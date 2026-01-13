滙豐、渣打、中銀2.3起可換新鈔　首3日提早營業

農曆新年將至，金管局今日（13日）宣布，滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行的分行，將於2月3日（周二）至2月16日（周一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合封利是之用。



金管局今日（13日）宣布，滙豐銀行、渣打銀行及中國銀行的分行，將於2月3日（周二）至2月16日（周一）提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。（資料圖片）

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

．於提供換鈔服務的首三天，即2月3日（周二）至2月5日（周四），提早營業時間至早上8時，及指定上述的額外營業時段（即早上8時至9時）專門用作提供換鈔服務；

．於1月27日（周二）起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

．實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。



金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。

金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。派發電子利是簡單方便，又可以減少實體利是封和鈔票的用量，有助推動可持續發展。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。