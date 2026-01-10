財政預算案2026｜中產嘆缺支援「唔敢病」　陳茂波：民生開支不減

財政司司長陳茂波今日（10日）出席港台節目《眾言堂》，就即將發表的2026/27年度《財政預算案》直接聽取市民意見，多名市民表達對生活成本的擔憂，涉及醫療費用、長者福利及中產階層缺乏支援等問題。陳茂波在回應時強調，儘管政府需審慎理財，但醫療及社福等民生開支並沒有減少。



財政司司長陳茂波出席港台節目，與市民直接對話，聽取對財政預算案意見。（直播截圖）

市民出席公眾諮詢訴苦：有積蓄反成「懲罰」

諮詢活動有近百名市民在現場參與，有經營中小企的市民直言「完全感受不到」經濟復蘇的情況，又抱怨中產人士沒有受惠政府任何資助，出事就要自己承擔，形容現時心態是「唔敢病」。

有居住私樓的退休人士表示，雖然擁有物業，但每月需支付管理費、差餉及維修費，負擔沉重。他感嘆年輕時辛勤工作交稅，老來僅存的一點積蓄，卻令他失去申請政府豁免或資助的資格，感覺如同「被懲罰」。

另有長者不滿醫療等費用增加，一名市民自言並非大富大貴，只是略有積蓄，卻因此被拒諸各項福利門外；另一人表示，入院按項收費，「無一千幾百都好慘」。

陳茂波回應指，政府願意思考如何加強對中產的支援，但坦言資源始終有限。他強調，政府會透過搞好經濟及基建，讓受惠層面盡可能廣泛。至於長者福利方面，面對人口高齡化挑戰，他重申需採取「能者共付」及更精準的應對策略，對於有建議讓70歲以上長者免費乘車，政府會作整體考慮及平衡。

市民促向新加坡「抄好橋」 陳茂波：毋須妄自菲薄

除了民生痛點，香港如何轉型發展亦是市民關心的議題。有市民建議政府應「抄好橋」，例如參考新加坡的做法為企業拆牆鬆綁。其中一名市民舉例指，新加坡容許年收入低於1,000萬新加坡元的公司豁免審計，認為香港應仿效以減輕中小企負擔。亦有意見提出，應學習當地政府採購及招標的透明度，讓公眾更能監督市場。

面對「落後於人」的質疑，陳茂波呼籲市民毋須妄自菲薄，指新加坡其實對香港某些領域的發展相當羨慕，對本港金融市場的發展更是「流晒口水」。他強調，港星兩地同為國際城市，無論官方還是民間都有很多交流，是「互學互鑑」的關係。

股票印花稅收入增 陳茂波預告經營帳提早轉盈

行政長官李家超上月中向國家主席習近平述職時，透露特區政府財政有望在今年由虧轉盈。陳茂波也表示，受惠於金融市場表現好轉，印花稅收入增加，政府的經營帳目有望比原定計劃提早恢復盈餘。

根據港交所數據，2025年首11個月，港股市場日均成交額按年增加95%至2,558億元，按股票交易印花稅需向買賣雙方徵收﹑稅率為0.1%計算，即政府於每個交易日，單從股票交易印花稅已獲得「進帳」數億元。而據政府去年10月22日向立法會提交的書面回覆，截至去年9月底，股票印花稅為440億元，按年增加143%。

陳茂波回顧道，過去幾年，政府為應對疫情帶來的「休克式衝擊」，動用大量資源「保就業、保企業」，導致出現赤字，現時政府正推行財政整合計劃，透過節流控制開支增長。他重申，節流並不代表犧牲民生。

展望新一份預算案，陳茂波期望能做到「質的提升、量的增加」，在推動經濟多元發展的同時，創造更多優質就業機會，讓經濟動力支撐社會各方面的發展需求。他表示，對於市民提出的各項建議，包括稅務優惠、樓宇維修支援及鼓勵生育等，政府團隊會詳細研究其可行性。