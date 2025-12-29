同性伴侶登記｜管浩鳴倡改為「契約伴侶」　冀以行政措施盡快補位

立法會9月時以71票反對，14票贊成，否決《同性伴侶關係登記條例草案》，草案內容涵蓋同性伴侶關係登記辦事處的設立、同性伴侶關係的登記條件、申請和撤銷登記的方式。



當日投下反對票的選委界立法會議員、聖公會教省前秘書長管浩鳴指宗教團體現時「鬆口一點」，不提「婚姻」兩字都可接受，建議設立「契約伴侶」登記制度，涵蓋所有具互託關係的伴侶，舉例「你的伴侶可能是馬姐也行」。他又認為堅持設立「同性伴侶」法律框架會令社會陷於「膠着」，希望政府盡快以行政措施「盡力補位」。



管浩鳴建議改設立「契約伴侶」登記制度，涵蓋所有所有具互託關係的伴侶。（資料圖片/歐嘉樂攝）

特區政府在今年7月提出《同性伴侶關係登記條例草案》立法框架，內容涵蓋同性伴侶關係登記辦事處的設立、同性伴侶關係的登記條件等。（資料圖片）

特區政府在今年7月提出《同性伴侶關係登記條例草案》立法框架，內容涵蓋同性伴侶關係登記辦事處的設立、同性伴侶關係的登記條件、申請和撤銷登記的方式，以及與登記機制相關的罪行及罰則。行政長官李家超於立法會否決草案後表示，會繼續研究按照法庭要求保障同性伴侶權利，舉例醫療及遺產處理等可否透過行政措施落實。

管浩鳴：沒「婚姻」兩字 宗教團體都可接受

管浩鳴在草案二讀時原本計劃投棄權票，後改為反對票。他接受報章專訪時指，現時社會社會氣氛陸續改善，過往立場較硬的宗教團體現時亦「鬆口一點」，又認為支持或反對同性伴侶關係的雙方總要有些妥協，取得「中庸之道」。

你只要不要有『婚姻』兩個字，當作是一個夥伴，他們都可以接受。我估計較之前有改善，以前『一提就嗶』。 管浩鳴

2024年，10對新人透過《PRIDE TO WEB》，在逸東酒店舉行婚禮，成為同性伴侶。（資料圖片/盧翊銘攝）

建議改設「契約伴侶」登記制度

管浩鳴提議政府以「契約伴侶」代替「同性伴侶」字眼訂立登記機制，容許登記者安排醫療指示、身後事等權利，並涵蓋所有具互託關係的伴侶。他又認為如果堅持設立「同性伴侶」的法律框架，社會只會繼續陷於「膠着」狀態，期望當局盡快透過行政措施「盡力補位」。

不一定是同性，你的伴侶可能是馬姐也行，總之有兩個人願意一起生活，互相託付即可。 管浩鳴

至於是否容許登記者領養兒童，他指應交收相關機構視乎領養人是否適合決定。管浩鳴又表示不相信性取向可「拗直」或「拗彎」，又指「就算台灣同性戀合法化，也不會見到很多人變做同性戀」。