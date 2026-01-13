啟德地盤男工疑遭水缸壓斃　發展局暫停承建商土地打樁投標資格

啟德昨午（12日）發生奪命工業意外，一名男工人在德高道一地盤內，懷疑被重達10噸的巨型水缸擊中，送院不治。發展局今表示，已按規管機制向涉事承建商惠保發出通知，即時暫停其工務工程土地打樁類別的投標資格，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統後，才會考慮恢復其投標資格。



啟德昨午（12日）發生奪命工業意外，啟德德高道地盤一名男工人懷疑在吊水缸期間，遭水缸擊中，送院不治。（資料圖片/馬耀文攝）

涉事承建商為惠保 暫停打樁招標資格三個月

發展局指，涉事承建商是發展局認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊（名冊）內的承建商。 根據名冊，惠保（香港）有限公司，目前已被暫停其工務工程土地打樁類別的投標資格，直至今年4月12日。當局指，今日已按規管機制向涉事承建商發出通知，稱承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按獨立安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施。

須檢視安全管理系統、提交及落實改善方案

當局指，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於暫停投標資格期內的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

勞工處亦正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，當局會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該名冊內除名。