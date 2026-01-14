裁員｜國際建築行Benoy撤出香港新加坡　整合全球業務至倫敦上海

本港樓市下滑，相關業界萎縮。近日傳出規劃希慎廣場、圓方商場内部設計的國際建築設計事務所Benoy（貝諾）向員工發信指，將結束本港業務，約50名僱員受影響，須即時離職。



Benoy回覆《香港01》確認撤出香港和新加坡，因應市場環境及集中資源，將全球業務整合到倫敦和上海兩個設計中心，貝諾行政總裁Tom Carteldge說：「我們做出了艱難的決定。」



Benoy曾為荃灣如心廣場規劃内部構造。（Benoy官網圖片）

Benoy向員工發信稱解僱約50名本港建築師

近年本港多間建築公司先後倒閉、裁員、放無薪假和減薪，國際建築師行亦無法避過寒冬。網上傳出國際建築設計事務所Benoy（貝諾）近日向員工發信指，即時結束本港及新加坡業務，約50名本港建築師受影響，須即時離職。Benoy英文官網中已刪除新加坡及香港的資訊，中文網頁中仍可看到上述兩個地區；仍保留的則有中東杜拜、英國倫敦和諾丁漢郡、印度孟買及內地上海。

Benoy英文官網中已刪除新加坡及香港的資訊。（Benoy官網截圖）

Benoy中文網頁中仍可看到上述新加坡及香港的聯絡方式。（Benoy官網截圖）

Benoy行政總裁：亞太地區保留常駐專家團隊

國際建築設計事務所Benoy向《香港01》表示，公司正整合全球業務，確認撤出香港和新加坡的消息，並稱有關決定艱難。Benoy行政總裁Tom Cartledge表示，在新加坡和香港營運20年後，做出艱難決定，未來將整合全球業務至倫敦和上海這兩個設計樞紐。

Tom Cartledge又稱，上述工作室為Benoy在亞太地區建立聲譽方面發揮重要作用，是次整合反映市場環境的變化，旨在集中資源，為客戶提供全方位的服務，日後將在亞太地區保留常駐的專家團隊。

Benoy主打商場設計，曾為希慎廣場、圓方商場及荃灣如心廣場規劃内部構造，近年標誌性項目亦包括「香港國際機場一號航站運力提升」。據Benoy官網資料，公司最近一次在香港的建築設計項目是2021年時的如心廣場一期。