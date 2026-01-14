大嶼山一村長等涉襲姨甥女　事主稱被指不禮貌被打　見到好多隻手

大嶼山水口村村長陳玉基疑因不滿姨甥女及夫要求駛開其車時講粗口，涉向姨甥女及其夫施襲，陳村長的兒子及另一男亦涉曾加入衝突，村長父子等3人否認襲擊罪，案件今(14日)在西九龍法院開審。姓潘女事主作供時認村長當日曾指她無禮貌，之後出拳打向她右臉，她的丈夫見狀上前，另兩名被告即上前包圍及向他們施襲，她形容當時看到好多隻手，覺頭部被打了幾下



3名被告：陳玉基（56歲，水口村村長）、陳永豐（57歲，裝修工人）及陳柏誠（29歲裝修工人）同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指，他們於2021年9⽉19⽇，在大嶼山嶼南道⽔⼝村43號屋外，分別襲擊潘姓女子及蔡姓男子，對他們造成⾝體傷害。

被告陳玉基(左)及其子陳柏誠(右)。(陳蓉攝)

姓潘女事主稱被襲時見到好多隻手。(陳蓉攝)

潘是首被告姨甥女

承認事實指，姓潘女事主與姓蔡男事主是夫妻，潘是首被告陳玉基村長的姨甥女，而第三被告陳栢誠則是陳村長的兒子。

村長指潘叫人褪車禮貌啲

潘稱當日與丈夫駕車到舅父家燒烤，並把車泊在附近的空地。約凌晨1時，他們想取車離開，發現車輛被另外幾部車圍住，於是到附近的村屋查問。她問村長陳玉基可否駛走車輛，惟村長反指潘：「叫人褪車禮貌啲啦！」她回應：「咁唔該囉！」村長遂走向空地，邊說：「我哋都算親戚，使唔使咁無禮貌？」潘未有回應，村長推了她一下，又一拳打到她右顴骨上。

被打時見好多隻手

潘形容，她當時感到疼痛，其後她姓蔡的丈夫上前，惟另外兩名被告即上前包圍及施襲。潘憶述：「佢哋好快好多隻手。」她覺得頭部被打了幾下，轉頭看見次被告陳永豐，而村長兒子陳栢誠則打了她的右手臂幾下，整個過程約8-10秒。

村長曾叫潘不要報警

潘其後趁機走開報警，村民嘗試阻止三名被告，雙方互罵期間，陳栢誠再走近想襲擊她，村長要求她不要報警，又跟她說：「你報警都無用啦，我宜家融左你都仲得。」其後救護車及警方到場，她當時已見不到陳栢誠。

律師指有人大叫邊個頂X住我架車

陳村長及其子的代表律師在盤問下向潘時指出，當日村長在屋內聽到有人大叫：「邊個頂X住我架車？快啲出嚟褪車！」潘稱，當日她的阿姨大叫，不確定有沒有講粗口。

律師指蔡曾用棍襲擊

其後村長出來了解，當時蔡亦在潘的身邊。村長指責潘沒有禮貌，其後蔡用手推了村長一下，村長因此跌倒，故其他人再從屋裏走出來，未幾雙方發生衝突，蔡遂以粗口回應，又自稱三合會成員，更用棍襲擊陳永豐，其後事件發展成雙方互毆，而村長則勸告不要動手，陳栢誠則從來沒有出現，潘不同意說法。

照片只見潘腳有受傷

次被告陳永豐的律師則指，當時潘報稱臉和頭有受傷，警方的相簿只影到潘的左腳有傷，頭部及後腦都沒有拍照。潘指當時有向警方表示有受傷，但瘀傷未能即時浮現。

潘不清楚首兩被告傷勢何來

律師又指，潘表示在混亂中從來沒有還手，惟村長的腿部和陳永豐的鼻子都有傷勢，質疑傷勢從何而來，潘表示不清楚。

案件編號：WKCC3097/2025（Consolidated）