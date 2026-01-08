兩勒索案被告稱遭威迫招認　官指凌晨錄口供不恰當　裁表證不成立

兩名男子涉勒索襲擊案受審，惟事主未有出庭，控方想依賴兩人的招認口供作證據時，二人卻稱遭警員毆打威嚇下才招認，反對證供呈堂。區域法院法官林偉權今(8日)就二人申請下裁決，指負責調查的反黑組警員，在兩名被告被捕20小時後，於凌晨時分才為兩被告作錄影會面，懷疑是否想藉此減低兩被告的抗壓能力，以令他們配合調查，最後拒納兩人的口供，裁定兩名被告的勒索等罪表證不成立。



由於其中一人早前承認危險駕駛等罪，其案件將於明(9日)進行求情和判刑。



兩名被告：何祥寶，黃俊熹，二人否認普通襲擊和勒索，以及勒索罪交替的非法禁錮罪。但黃俊熹承認危險駕駛、無牌駕駛，無第三者保險等三罪。

兩名被告：何祥寶，黃俊熹在區域法院獲裁定勒索等罪表證不成立。(黃浩謙攝)

事主X的母被要求交出12萬

案情指，事主X的母親2022年9月17日報案，指X遭勒索，X母被要求交出12萬元。警員18日凌晨4時許陪X母到大埔墟火車站交錢時，何祥寶和另一男子走近，黃俊熹驚駛私車家慢駛，X母見兒子在私家車內，並告知警員，何和另一男子離開現場但最後被捕。

黃高速駕車逃走時曾多次衝燈

黃俊熹高速駕駛逃走，未有理會「禁止掉頭」的標誌，並多次衝紅燈。他曾跳車逃走，最後亦被捕。他跳車後其車慢速溜前，並有剷上行人路及撞到一輛私家車才停下。

被捕稱無嘢講 錄口供幫偉豪追債

何和黃被捕後在警誡下均稱：「我無嘢講。」兩人被帶返警署，由反黑組警員接手。兩人分別的19日的凌晨2時和3時許作錄影會面，他們在會面中均稱，替一名叫「偉豪」的人向X收債，亦曾襲擊X。他們到大埔墟火車站準備收取款項，最終被捕。黃另在同日凌晨5時許再進行錄影會面，講述他開車逃走的情況。

事主X無出庭作證

兩人所涉勒索案在區域法院審訊，事主X沒出庭作供，控方只依賴何和黃的錄影會面作其招認口供。辯方指兩人受到警員不恰當對待，包括毆打、威嚇和誘使，不自願地作出招，反對該些口供呈堂。

警員稱錄口供覺兩被告有足夠精神

兩名大埔反黑組第二隊的警員20157和警員18840曾作供，他們分別負責替何和黃進行錄影會面，警員20157指何會面時自稱有足夠精神；警員18840不同意黃會面時很累，覺得他有足夠精神。

兩被告稱曾遭警員毆打

何和黃則供稱，進行錄影會面前曾遭警員18840毆打。何指同隊另一高級警員50057曾叫他不要找家人或律師，錄影後才讓他聯絡家人。何錄口供時很累也很驚，覺得警員要他招認，他沒有選擇，感到很大壓力，故合作地作出招認。

有份證查的高級警涉販毒傷人

林官在裁決書指，該名高級警員目前在退休前休假。他被指於2023年11月干犯串謀販毒，串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害，和意圖妨礙司法公正三罪，於去年8月被控，案件仍在區域法院的提訊階段。資料顯示，該名高級警員王志輝涉串謀他人販運大麻及傷人，該案將於1月22日在區域法院再訊。

警員記事冊資料有誤

林官續指，為何錄口供的警員20157，曾在其警員記事冊記錄事件，惟其紀錄和其後的書面口供有多處時間不符，令人懷疑其記事冊的紀錄是否真實；至於為黃錄口供的警員18840，他供稱有要求查看何和黃的手機，指兩人均同意，但沒有任何同意書讓他們簽署確認。警員18840又稱，警隊沒要求記錄疑犯同意查看手機內容。

林官認為，警員18840作為有經驗的警員，應知寫下疑犯同意的重要性，惟他沒有在記事冊作記錄及讓兩人簽署。

凌晨才作錄影會面不恰當

法官同意辯方說法，警方在凌晨才和兩名被告作錄影會面不恰當，指何及黃被捕超過20小時後才錄口供，認為反黑組警員可於其他時間進行錄影。案中亦沒證據顯示有迫切性須在凌晨時分進行，即使警方想在48小時的拘留時間內完成調查工作，也不能漠視疑犯的休息權利。控方亦無其他證人解釋為何要這樣安排。

裁定兩被告勒索等罪表證不成立

法官指，反黑組警員為兩名被告進行錄影會面的時間不正常，令人懷疑警員是否想藉此減低兩人的抗壓能力，令兩被告容易就範，配合調查。法官認為，控方未能在毫無合理疑點下，證明兩人自願進行錄取口供，因此拒接納為控方證據，裁定兩人表證不成立。

黃俊熹因已認危駕等罪，將於明天求情和判刑。

案件編號：DCCC 215/2023