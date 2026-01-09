港鐵老翁疑找座位被阻　拳毆女乘客頭　隔數日自首涉普通襲擊被捕

日前社交平台瘋傳影片，顯示一名老翁在港鐵車廂內，疑因找座位被阻，與一名女乘客爭執，其間更竟發難「爆粗」揮拳打女乘客頭部。女事主其後接受電視節目訪問，透露事後突遭僱主解僱。警方今日（9日）表示，人員今日已於黃大仙區，以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名72歲姓張本地男子。他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。據了解，被捕老翁與女子不相識，他向警方自首後被捕。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵車廂內有阿伯「爆粗」揮拳打女乘客頭部。（Threads@eugenfung）

網傳片段見到，老翁與女乘客部在車廂中間對峙，其間老翁突然目露兇光，邊罵「X你老X臭X」，邊紮馬蓄力揮右拳重重打中女乘客頭部，旁邊坐在座位上的男乘客即時伸手阻擋阿伯進一步動作。女子被打頭後未有還手，只說「唔該，我要報警啊」，其他乘客叫停阿伯「唔好郁手郁腳！」、「停手啊你」，老翁則激動指着座位解釋「我想過嗰度……」。

阿伯邊罵「X你老X臭X」，邊紮馬蓄力揮右拳重重打中女乘客頭部。（Threads@eugenfung）

另一段影片見到，老翁已坐在座位上，並向女乘客表示「再講吖！」，有男乘客批評「阿伯，你當呢度咩地方啊？呢度香港嚟㗎，有法治㗎」。老翁反問「香港又點啊？」，男乘客回應「你打人就唔得啦」，被打女乘客則指罵老翁「黐X線，無啦啦打X人！」。影片至此結束。

阿伯邊罵「X你老X臭X」，邊紮馬蓄力揮右拳重重打中女乘客頭部。（Threads@eugenfung）

被打女事主其後接受電視節目訪問，透露被解僱：「因為佢（老翁），我依家俾人炒咗呀，噚日突然間呢，個阿頭就同我講話，你唔使過嚟返工啦」，又指被打的嘴部及下巴仍感痛楚。不少網民替事主不值，批評其僱主。

阿伯邊罵「X你老X臭X」，邊紮馬蓄力揮右拳重重打中女乘客頭部。（Threads@eugenfung）

警方表示，於1月4日晚上接獲一名女子報案，指她在港鐵黃大仙站車廂內被一名男子以手襲擊。她面部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。案件列作「普通襲擊」，交由黃大仙警區跟進。經初步調查，人員於今日（9日）在黃大仙區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名72歲姓張本地男子。他已獲准保釋候查，須於1月下旬向警方報到。