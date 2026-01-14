林峯首次日本巡迴演唱會延期　全數退款　主辦方：經諸多考量決定

藝人林峯因主演港產電影《九龍城寨之圍城》而在日本爆紅，原定本月31日至2月1日首次在日本東京舉辦巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》。主辦方今日（14日）下午在社交平台宣布，因為與藝人方及相關單位進行審慎且反覆的協商與評估，基於「諸多因素考量」，最終不得不決定延期舉辦。



主辦方指向已購票的觀眾將全數退款。有關退款日期及方式，將由觀眾購票時的銷售平台另行通知。



林峯首次日本東京的《GO WITH THE FLOW》巡迴演唱會原本在今個月31日至2月1日舉辦。（資料圖片/陳順禎攝）

林峯日本官方粉絲群組宣布，林峯日本巡迴演要延期。（IG@raymondlam_live_in_japan）

林峯原訂將於今年1月31日至2月1日在日本東京花園劇院舉辦世界巡迴演唱會《GO WITH THE FLOW》東京站。其日本官方粉絲群組raymondlam_live_in_japan今日（14日）下午宣布，「主辦單位一直以演出順利舉辦為目標，與藝人方及相關單位進行審慎且反覆的協商與評估。然而基於諸多因素考量，最終不得不做出延期舉辦的決定」。

林峯《Go With The Flow》世界巡迴演唱會現場座無虛席。（官方提供圖片）

林峯《Go With The Flow》世界巡迴演唱會現場座無虛席。（官方提供圖片）

林峯將在《Go With The Flow》世界巡迴演唱會倫敦站迎生日。（官方提供圖片）

完成多倫多，林峯就飛美國，有四場演出，即將於美國渡過thanking giving，重要28號係拉斯維加斯。（官方圖片）

巡演同時，林峯推出全新單曲《砂之曼陀羅》，上線一週廣受好評，不少網民留言大讚係佢近期最好聽一首歌，歌詞又有意思。（官方圖片）

主辦方致歉：朝着「實現補辦演出的方向」積極調整中

主辦方亦向所有觀眾致歉，表示並對造成不便與困擾致上最誠摯的歉意。關於本次演出，主辦單位稱將持續與藝人方及相關單位進行協商，並朝着「實現補辦演出的方向」積極調整中。如補辦演出的日期一旦確定，將另行於官方網站公告通知。

至於已購票的觀眾，主辦方指將全數退款。有關退款日期及方式，將由觀眾購票時的銷售平台另行通知。主辦方最後表示，希望「各位歌迷朋友體諒與包涵，並懇請繼續給予支持」。

林峯今年5月在香港舉行GO WITH THE FLOW 演唱會後，9月起正式展開世界巡迴演唱會，包括到內地、東南亞、北美等。今次亦是林峯首度到日本演出。而東京花園劇院最高可容納8,000人。

▼《尋秦記》上映6日港澳票房逾4500萬 刷香港華語影片首周票房紀錄▼

