尋秦記｜上映6日港澳票房逾4500萬　刷香港華語影片首周票房紀錄

香港票房有限公司今日（6日）公布，《尋秦記》(Back To The Past)上周三(2025年12月31日)上映，截至昨天（1月5日）港澳兩地累計票房高達逾4,545萬元，打破前年《毒舌大狀》紀錄，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍，香港票房有限公司更指，《尋秦記》票房收入有望更創新高。



上映6日香港地區票房佔$4280萬

香港票房有限公司指，《尋秦記》於上周三上映，截至昨天港澳兩地累計票房高達45,454,742元，當中香港地區佔42,803,931元。根據香港票房有限公司紀錄，有關數字打破了過去紀錄，成為香港歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍，票房收入有望更創新高。

歷年香港電影及華語電影首周票房頭三位。（香港票房有限公司）

2025年1月1日至12月31日全年最高票房的十部香港電影。（香港票房有限公司）

香港票房有限公司早前公布，《尋秦記》12月31日首日上映，便迅速衝上年度港產片票房排行榜第七位，港澳總票房達1,172萬元，香港為1,092萬元。此外，《尋秦記》更打破了香港電影和華語電影開畫日的最高票房記錄，同時成為歷年香港上映電影開畫票房第二名，僅次於2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》。

