電影票房去年收入跌16%　《尋秦記》開畫歷來亞軍僅輸復仇者聯盟4

香港票房有限公司今日（2日）公布，去年香港票房收入為11.31億元，較2024年的13.4億元相比下跌15.79%。票房收入下跌，香港電影仍有不錯表現，其中香港動畫《世外》以1,536萬元的票房收入成為香港電影年度榜首，其次是《看我今天怎麼說》。



在除夕（12月31日）正式上映的《尋秦記》香港票房收益達1,092萬元，迅速成為第七高的港產片，刷新香港電影和華語電影開畫日的最高票房記錄，同時成為歷年香港上映電影開畫票房亞軍。



2025年12月31日除夕上映的《尋秦記》，首日上映便迅速衝上年度票房排行榜第七位，更打破了香港電影和華語電影開畫日的最高票房記錄。（《尋秦記》電影版劇照）

根據香港票房有限公司資料，去年港澳中西票房全年總收入為12.08億元，與2024年票房總收入的14.21億港元比較，下跌了15.01%。其中，去年香港收入為11.31億元，2024年時為13.44億元下跌約15.79%。

2025年的票房冠軍為日本動畫《鬼滅之刃：無限城篇》，在港澳地區的票房收入達1.08億元，其次是《F1電影》。本地作品中， 香港動畫《世外》則以1,536萬元的票房收入成為香港電影年度榜首，其次是《看我今天怎麼說》。

《世外》劇照（安樂影片）

2025年1月1日至12月31日全年最高票房的十部香港電影。（香港票房有限公司）

《尋秦記》12月31日首日上映，便迅速衝上年度港產片票房排行榜第七位，港澳總票房達1,172萬元，香港為1,092萬元。此外，《尋秦記》更打破了香港電影和華語電影開畫日的最高票房記錄，同時成為歷年香港上映電影開畫票房第二名，僅次於2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》。

隨著《尋秦記》仍在上映，票房公司預期票房有望再創新高。

2025年1月1日至12月31日全年最高票房的十部非香港電影。（香港票房有限公司）

歷年香港電影開畫票房三甲。（香港票房有限公司）

歷年華語電影開畫票房三甲。（香港票房有限公司）