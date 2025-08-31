人口調查｜香港人口男性較女性少約70萬　126萬適婚男女從未結婚

政府統計處最新人口調查顯示，在2024年年底總人口回落至750萬人，較2023年減少0.4%或28萬人。女性人口數目約為409.6萬人，男性人口數目為約340.45萬人，與2023年年底比較分別減少0.2%及0.6%，男性比女性少約70萬人。當中在適婚年齡25至64歲組別， 從未結婚人數有126.4萬人，女性佔65.5萬人、男性則為60.8萬人。



就業人數方面，女性有188.8萬人，男性則為180.56萬人，相差約8萬；政府首長級公務員人數中，在2024年年底女高官有571人，佔42％，比2023年多10人，比率微升1個百分點。



在2024年年底，香港女性人口比男性人口多約70萬人。（資料圖片）

活產嬰兒數目連續第二年由谷底回升

政府統計處上周五（29日）公布最新《香港的女性及男性 − 主要統計數字（2025年版）》，按年齡組別分析，0至14歲的女性及男性人數在2023年年底至2024年年底期間，分別減少了4.6%及4.9%。

活產嬰兒數目方面，男嬰及女嬰分別有17492人及19,231人，總數共36,723人，連續第二年由2022年谷底回升。

男女平均預期壽命分別增至82.8年及88.4年

65歲及以上的女性和男性人數，同期則分別增長了4.3%及4.2%。女性和男性出生時平均預期壽命，分別從2023年的88.1年及82.5年，增加至2024年的88.4年及82.8年。死亡人數由2023年的54,731人減少至2024年的51,377人。

男女每月就業收入中位數相差$7000

在2023年年底，香港女性人口數目為約410萬人，男性人口數目為342萬人，2024年底最新無論男性或女性的人口都整體有輕微下跌，女性減至409.6萬人，男性降至340.45萬人。

在25至64歲適婚及勞動人口中，男女均創近三年新低，女性有252萬人、男性則降至191萬人。

勞動人口方面，女性有193萬人，勞動人口參與率為52.2%，當中有188萬人就業，男性則有187萬人，勞動人口參與率為63.6%，當中180.5萬人就業。即就業人口中，女性比男性稍多約8萬人；每月就業收入中位數女性為17,000元，而男性24,000萬元，分別比2023年上升4.9%（16,200元）及5.7%（22,700元），兩性差距由6,500元擴大至7,000元。

女高官571人 佔總數增至42%

參與公共事務的情況方面，首長級公務員數目當中，女高官按年由561人增至571人，多了10人，比率上升1個百分點至42％，而男高官則由804人減至792人，減少12人，佔總數58%。

紅棉道婚姻註冊處。（資料圖片）

15歲以上未婚男女數字均有下降情況

婚姻情況方面，在2024年，15歲及以上從未結婚的女性和男性數目分別為993,900人及942,300人，與2023年比較分別減少0.6%及0.9%。

2024年的已婚女性和男性數目分別為203.65萬人及183.51萬人，與2023年比較分別略增少於0.05%及減少0.5%。結婚數目由2023年的47,723宗下跌至2024年的44,196宗。

65萬及61萬適婚男女從未結婚

當中在適婚年齡25至64歲組別， 從未結婚人數按年減少1.1%至126.4萬人，當中女性佔65.55萬人，而男性則為60.82萬人。

2024年的喪偶／離婚／分居的女性和男性數目分別為665,900人及209,400人，與2023年比較分別增加3.8%及7.9%。