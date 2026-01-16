恒基50周年推商場及餐廳優惠　李家傑李家誠：對港未來充滿信心

恒基兆業地產在今日（16日）慶祝成立50周年，邀請10,000名員工及其親友到中環海濱活動空間共同慶祝，隨後會聯同本地多間非牟利機構和學校，招待10,000位長者、年輕人及基層家庭參與於中環海濱舉辦的嘉年華。集團旗下多個主要商場及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠。



恒基兆業地產集團主席兼董事總經理李家傑及李家誠說，集團與香港發展一一脈相承，對香港的未來充滿信心，會繼續與各界攜手合作，助力推動香港的長遠繁榮與可持續發展。



恒基兆業地產兩位主席兼董事總經理李家傑（左）和李家誠（右），兩兄弟共同打理父親李兆基的商業王國。（恒基提供圖片）

1.25中環海濱慈善跑籌得善款 部分撥作「大埔火災重建及支援項目」

恒基公布，今年內將呈獻一系列活動及特別禮遇，與員工及社區同慶50周年。本月除了今日的慶祝活動，也會於1月25日在中環海濱，舉行「恒基 x 博愛中環海濱慈善跑2026」，參加者將途經中環多個恒基興建的地標，如The Henderson、國際金融中心及正在興建的Central Yards等。活動籌得善款會用作興建全港最大型的「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」。

今日下午5時起到將軍澳新都城中心有機會獲贈氣泡酒或有氣果汁一瓶

在本月及2月，恒基主要商場如將軍澳MCP 新都城中心二期及三期、馬鞍山MOSTown新港城中心、屯門時代廣場、沙田中心，沙田廣場、荃灣千色匯、元朗千色匯、以及The Henderson內多間餐廳，將推出特別禮遇與消費優惠。其中今日下午5時開始，到將軍澳MCP新都城中心3期L1天幕廣場，完成指定步驟，即可免費獲贈氣泡酒或有氣果汁一瓶，名額250個。

▼恒基兆業地產50周年商場及The Henderson餐廳優惠▼



李家傑及李家誠：續與各界攜手合作 推動香港長遠繁榮

恒基兆業地產集團主席兼董事總經理李家傑及李家誠說，公司深耕香港半世紀，與香港一同成長，見證並參與這個城市的蛻變，集團由創立之初專注物業發展和投資業務， 之後逐步拓展至能源、創新科技等領域，從多方面推動社會創新與可持續發展，並曾獲得多個企業大獎，「這一切成就實在有賴各界多年來的信任和支持。」

兩兄弟續稱，50周年既是集團的重要里程碑，更是邁向新征途的起點，集團與香港發展一一脈相承，對香港的未來充滿信心，會繼續與各界攜手合作，助力推動香港的長遠繁榮與可持續發展。

恒基公布中環The Henderson最新出租率已達九成。（資料圖片）

The Henderson出租率達九成 兩律師事務所進駐

恒基又公布，旗下超甲級中環The Henderson最新出租率已達九成，雲集各跨國公司及金融機構，包括全球另類投資公司Point72、 私募資產二級市場投資公司科勒資本Coller Capital、私募基金公司General Atlantic、 對沖基金公司Aeonea、 投資管理公司 Cohen & Steers、律師事務所Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP、西村朝日法律事務所（Nishimura & Asahi )、高級製錶品牌愛彼 、 藝術及奢侈品拍賣行佳士得等。

中環新海濱3號商業地王項目Central Yards。（資料圖片／黃祐樺攝）

中環新地標Central Yards第一期將於2027年開幕

恒基又公布，集團另一旗艦項目，位於中環新海濱Central Yards第一期將於2027年開幕 ，並預計於今年第二季平頂；第二期亦計劃於2032年落成，將打造成集零售、商務、文化、藝術、大自然及娛樂等於一身的國際級海濱地標。第一期超過七成的辦公室大樓及附屬樓面面積已獲承租，並創下中環核心商業區數十年來最大宗單一辦公室租賃紀錄。

中環新海濱3號商業地王項目Central Yards。（資料圖片）