宏福苑大火｜恒基地盤推嚴厲禁煙令　罰$5000永不錄用　網民大讚

宏福苑五級火導致逾百人死亡，令市民關注和緊張地盤工人在工地及棚架吸煙的問題。近日網上流傳，恒基兆業地產集團一地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元，並「立即趕出地盤，永不錄用」。



網民留言對恒基做法讚好，並指出「希望可以永久執行」、「重點係，講得出，係咪做得到」、「希望唔係做幾個月就算，156+條人命，帶畀我哋嘅教訓係一世」，亦建議「直頭整個工人名冊，喺一個地盤因為咁而被炒嘅其他地盤都唔請，我諗就冇人再敢喺地盤裏面亂咁食煙」。



據了解，通告張貼地點為恒基深水埗巴域街地盤，大埔宏福苑大火發生後，恒基要求旗下地盤禁煙，並請在地盤吸煙的工友馬上離開，但相關通告並非由恒基發出，而是大判所發。



近日網上流傳，恒基兆業地產集團一地盤貼出告示警告工人切勿攜帶煙包進內，否則罰款5,000元及永不錄用。（Threads@wakarimasu__）

有網民於Threads發文分享1張地盤告示，「警告：由本星期（1/12）開始，所有發現煙包的工人將會罰款5,000元並立即趕出地盤，永不錄用，並通知總部，取消違例者所有地盤入閘許可！」。

恒基地盤推「禁煙令」 違規罰5,000元永不錄用

罰則告示上方貼有1大張海報，照片顯示有工人於棚架上吸煙，並提到宏福苑大火「疑因工人棚架吸煙引起」，加強警示作用。樓主讚揚恒基做法：「呢啲咪榜樣囉！」

大埔宏福苑大火造成逾百人死亡，令市民關注地盤安全及火種問題。（資料圖片／羅日昇攝）

網民：希望可以永久執行

有網民認為罰則有阻嚇性，除本地地盤工友怕失去工作，「外勞落嚟做嘢都要畀中介費，所以應該會驚啩，冇得開工錢都蝕埋」，並指出執行力度也是重點，「唔好淨係貼，執行先最重要」、「希望可以永久執行，並希望所有地盤加入，禁煙地盤將會成為香港人考慮是否買入因素之一」。

有網民擔心吸煙者「陣間又話無人權」，有留言回應說「一向工作間都唔可以食煙，煙民要食都係辦公時間外出街食，咁點解呢班地盤佬可以有特權？返工放低，放工攞返出去食飽佢非常合理」。

另有網民表示，「將心比己，如果你屋企人朋友燒死，起火源頭係煙頭，喺工地工作時你仲會繼續食？啲煙頭周圍掉？」、「聽做地盤朋友講新樓盤係會捉得嚴啲，因為真係有好多人巡，冇着安全鞋、冇帶安全帽安全帶都會罰」。