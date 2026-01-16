中一自行收生｜高才媽趕死線赴皇仁交表　料加班後競爭仍非常激烈

中一自行分配學位申請踏入最後一日（16日），傳統名校皇仁書院早上有零星家長「趕尾班車」，親自到校提交申請。通過高才通來港的家長宋小姐認為，皇仁書院的校風嚴謹，也是兒子的「夢中情校」，因此經再三考慮後決定交表。



皇仁書院本年度獲准擴充學位，宋小姐稱，兒子來港數年已學會粵語並融入香港環境，成績屬「中等偏上」及擅長體育，但她相信自行申請學位的配額不多，即使學額增加，競爭仍然非常激烈，「不是非常有信心，但是感受一下。」



2026年1月16日，中一自行分配學位申請最後一日，早上10時仍有零星家長「趕尾班車」親自到皇仁提交申請。（黃寶瑩攝）

2026年1月16日，中一自行分配學位申請最後一日，早上10時仍有零星家長「趕尾班車」親自到皇仁書院提交申請。（黃寶瑩攝）

本年度共有5間官津中學的中一派位獲准擴充學位，由4班增至5班，包括傳統名校皇仁書院。中一自行分配學位申請最後一日（16日），今早10時仍有零星家長「趕尾班車」親自到校提交申請，目測一小時有6名家長交表。

2026年1月16日，中一自行分配學位申請最後一日，早上10時仍有零星家長「趕尾班車」親自到皇仁書院提交申請。（黃寶瑩攝）

皇仁書院校風嚴謹 為愛子「夢中情校」

其中宋小姐一家在數年前通過高才通計劃移居香港，目前住在將軍澳。她表示皇仁書院的校風嚴謹，學生形象正面及陽光，也是兒子的「夢中情校」，因此經慎重考慮良久後，終於在最後一日決定報校。

宋小姐透露，兒子來港數年已學會粵語，並逐步融入香港的環境，雖然成績屬「中等偏上」，但更着重運動方面的發展，尤其擅長田徑、棒球及羽毛球，他參加的棒球俱樂部連續數個賽季取得三甲的佳績。

宋小姐一家數年前通過高才通移居香港，稱皇仁書院為愛子的「夢中情校」（黃寶瑩攝）

家長料競爭非常激烈：不是非常有信心

雖然皇仁書院獲准擴充學位，但宋小姐相信自行申請學位的配額不多，認為競爭仍然非常激烈，對成功錄取的信心不太高，因此正考慮另外再申請將軍澳區的中學，「不是非常有信心，但是感受一下。」

不過宋小姐一家是否因香港的教育制度而來港發展？她承認是原因之一，並認為香港的教育氛圍相對內地輕鬆，課餘活動豐富，放學時間下午約3時可方便靈活安排時間 。

宋小姐一家數年前通過高才通移居香港，稱皇仁書院為愛子的「夢中情校」（黃寶瑩攝）

助廣州朋友交表 小朋友適應力強來港升中無問題

劉小姐今早專程來港協助朋友提交申請，她透露朋友一家居於廣州，家長在內地經營公司，持有香港身份證，小朋友成績不錯，尤其擅長數學，更獲得多個獎項，目前已報名伊利沙伯中學等名校。

劉小姐今早專程來港協助朋友提交申請，認為小朋友的適應力強，來港升中無問題。（黃寶瑩攝）

劉小姐今早專程來港協助朋友提交申請，認為小朋友的適應力強，來港升中無問題。（黃寶瑩攝）

不過自小在內地長大會否不適應香港？劉小姐認為毋須擔心，因小朋友的適應力強，以及香港的環境較好，「而且像皇仁這種排名比較高的學校，整體氛圍還是不錯的。」