中一擴班4變5｜5校獲批4間為英中　港華校長：收生影響不大

灣仔區皇仁書院和香港華仁書院、以及北區東華三院甲寅年總理中學和李嘉誠中學、宣道會陳朱素華紀念中學獲批「加班」，可以5班中一參加2026中一派位，當中除了陳朱素華紀念中學外，其他4間為英中。



北區三間中學近數年已暫准以5班參加中一派位，故只有皇仁及港華真由4班增至5班。港華校長陳偉倫表示，該校每年的自行分配學位競爭激烈，去年收到超過460宗申請，超額近10倍。



近年學齡人口不斷下跌，根據政府推算，今年全港共有約58,800名12歲學齡人口，料2030年將跌至51,500名。立法會教育界議員朱國強指，容許個別學校擴班加劇學校收生競爭，促教育局持續檢視學額供求，審慎決定日後是否仍批准5間學校加班。



16間申請學校中，有5間中學獲批以5班中一參加2026中一派位，包括皇仁書院。（廖雁雄攝）

陳朱素華紀念中學校長：相信擴班後可回應家長訴求及選擇

教育局本學年推行先導計劃，容許特定官津中學申請擴班，由「4變5」班中一參加派位。首批獲批的5間中學，只有宣道會陳朱素華紀念中學是中文中學，其餘4間均為英文中學。

宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊表示，過去三年的自行分配學位申請均遠超可派位數目，而且申請數目持續上升，今個學年初中各級可取錄學額亦已用盡，為回應家長所求，並響應教育局，該校才申請擴班。他又指，已跟同區小學校長交流，獲業界支持，相信擴班後可回應家長的訴求及選擇。

東華三院表示，甲寅年總理中學及李嘉誠中學一直配合教育發展及家長需求，與時俱進，為學生提供優質教育，廣受家長歡迎。批准擴班將令學校將有更多空間和豐富的辦學資源，進一步拓展全人教育，促進更寬廣而均衡的課程發展，並切合學生發展需要，提供更多元化的優質學習經歷。

宣道會陳朱素華紀念中學校長鄺永燊指，該校過去三年的自行分配學位申請均遠超可派位數目的100%，而且申請數目持續上升。（資料圖片/蔡正邦攝）

港華上年中一自行派位收表超額10倍 擴班後增36個學額

港華校長陳偉倫指，該校近年收到的自行分配學位申請持續上升，去年更收到逾460宗，達可分配學額的約10倍。校方「不排除任何可以將耶穌會教育帶給更多年輕人嘅機會」，因此申請擴班。他指，該校今年共有144名中一生，料擴班後可增至約180名，多36個，校方正升級校舍設施，包括設置學生活動室、研究中心等，加上校舍面積較大，相信足以應付擴班後的學生需要。

至於會否擔心影響其他學校收生，陳偉倫指，今次新增的學額中，約20個將分配予位於東區的直屬番禺會所華仁小學，而自行分配學位則由43個增至54個。他料擴班後，收取非華小的學額會由約14個會增至約17個，即多3個，認為影響不大。

香港華仁書院獲准由2026年起，中一由4班增至5班。（資料圖片）

港華校長陳偉倫指，該校近年收到的自行分配學位申請持續上升，去年更收到逾460宗。（資料圖片）

灣仔學齡人口持續下跌 朱國強憂加劇學校收生競爭

5間獲批學校中有3間位於北區，2間位於灣仔區。根據政府對本港12歲學齡人口的推算，今年北區共有2,700名12歲學齡人口，料2030年會上升至3,000名；而灣仔區情況較嚴峻，今年僅1,100名12歲學齡人口，2030年將跌至僅700名。

教聯會副會長、教育界立法會議員朱國強指，學齡人口持續下跌，再容許個別學校擴班，將加劇學校之間的收生競爭，其中對同區中游及下游學校的影響較大。

他希望教育局難競爭，審慎決定日後是否仍批准5間學校加班。他又指，大部分獲批加班的學校均較受歡迎，預計明年中一自行分配學位階段競爭更激烈，學生入讀的機會未必增加。他呼籲家長選校時留意學校切合子女能力、興趣及需要，勿一窩蜂報道加班名校。

朱國強指，學齡人口持續下跌，再容許個別學校擴班，將加劇學校之間的收生競爭。（資料圖片）

教育評議會主席蔡世鴻則認為，今年5間學校獲批，數字不算多，料對其餘學校收生影響不大。但他指，教育局應留意學校情況，以及各區學齡人口，審慎考慮是否批准更多學校擴班。