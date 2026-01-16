女子涉販運可卡因囚25年　未自辯遭控方評論不公　上訴得直需重審

中年女子於9年前從外地入境時，被發現其行李篋內有4公斤可卡因，她辯稱不知道行李篋內有毒品，經兩度審訊後均被裁定販毒罪成。中年女子不服，向終審法院提出上訴，指重審時，控方結案陳詞時稱：「(舉證)責任在控方，但事實上被告沒有作供.....但我沒有機會盤問被告……」上訴人認為，控方因她行使緘默權不出庭自辯，便推論她被捕後的說法是謊言，認為說法對她不公。終院今（16日)下判辭，認為控方的說法，有暗示上訴人不作供是一種策略，即可維持被捕後不知情的辯解，同時又避免被盤問，從而削弱辯方案情，審理的法官總結時未作糾正，認為存在不公，裁定上訴得直，下令案件需重審。



兩被裁罪成獲減刑至25年監禁

上訴人黃瑞芳(57歲)，涉於2017年4月販運4,770克可卡因。案情指，她在機場被捕，警員在其行李篋內發現9個罐，內有該些毒品。她在第一次審訊時不認罪，被裁定罪成並遭判囚28年4個月。她其後上訴得直，重審時沒有作供，再被裁定罪成，遭判囚27年10個月。她再向上訴庭提上訴，定罪上訴被駁，但獲減刑至25年監禁。上訴人現向終院提出的理據，涉及控方在重審結案陳詞時，就她沒有出庭作供作出評論。

上訴人黃瑞芳在終審法院上訴得直。(資料圖片)

上訴人在重審時行駛緘默權未出庭自辯

案件重審時，案中的爭議為上訴人是否知道，她攜帶的行李篋內藏有毒品。上訴人在被捕後，辯稱不知道罐內藏有毒品，以為只是果汁，她在重審時未有作供。控方質疑其辯論，並在結案陳詞時向陪審團表示，上訴人有權保持緘默，舉證責任在於控方。惟控方亦指，上訴人沒有出庭作供，令控方沒有機會盤問，無法測試她的說法是否可信等。

條例列明控方不可因被告無提供證據作評論

上訴方指，根據《刑事訴訟程序條例》第54(1)(b)條，控方不可就被告沒有提供證據一事，作出評論。但控方在重審時的說法，卻違反該條文。

控方可叫陪審團考慮比重

終院法官在判辭強調，緘默權受《人權法》保障，亦體現無罪推定的原則。而控方評論被告行使緘默權，或會令陪審團錯誤認為被告選擇不作供，是因擔心其罪行被揭露。終院認為，若控方只是指出被告的說法並非在宣誓下作出，同時未經盤問，著陪審團考慮相關證據的比重，在此情況下控方不違反《刑事訴訟程序條例》的條文。

重審時說法有違反條文之嫌

惟控方在重審時的說法，已不止是有關證據比重，而是違反《刑事訴訟程序條例》條文的規定。終院法官引述控方當時的陳詞，包括：「(舉證)責任在控方，但事實上被告沒有作供.....你們(陪審團)記得被告行使其權利，沒有作供...但我沒有機會盤問被告，我不能問任何問題，我沒有這樣做因為她選擇不作供，我無法測試她的可靠性。」

重點在說法可引起的後果

終院法官認為，控方是利用上訴人行使行使緘默權，以此削弱辯方的案情，同時加強控方的案情，並指其說法可以詮釋為：「我很難證明她的說謊，因為她選擇不作供。這是一種策略，這樣她便可以維持被捕後的解釋，同時不用被盤問。」終院法官強調，控方是否有意傳訊該些訊息不重要，重點在於其說法可能引起的後果。

原審法官應拒讓控方作這樣的陳詞

此外，終院法官認為原審法官應該拒讓控方作出這樣的陳詞，但他未有這樣做，也沒有在引導陪審團時作出糾正，構成重大不公，因此裁定上訴得直，並考慮本案涉及販運約4公斤的可卡因等，決定頒令重審。

若想作這類評論可在陳詞前通知法官

終院亦就相關問題發出指示，第一為若控方打算就被告評論被告沒有作供，無論該評論是否關於證據比重，都應在結案陳詞前通知法官。而法官在聽取陳詞後，作出裁定；2)若控方在結案陳詞時作出違反《刑事訴訟程序條例》的評論，法官應即時或在日後引導時，著陪審團不要考慮。

翻查資料，重審時主控官由外聘大律師許卓倫代表，重審的法官則為特委法官許紹鼎。

案件編號：FACC2/2025